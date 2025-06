MIMOS Sonderband 2025 : Theaterforschung in der Schweiz / La recherche en Suisse sur le théâtre / La ricerca in Svizzera sul teatro

Dir. Michael Groneberg, Demis Quadri, Yvonne Schmidt

Der MIMOS-Sonderband stellt den Stand der Theaterforschung in der Schweiz zu Beginn der 2020er Jahre dar. Er beschreibt die historische Entwicklung in den vertretenen Sprachregionen und thematisiert Begrifflichkeiten, Epistemologie und Selbstreflexionen der Theaterforschung an Universitäten und Kunsthochschulen.

Ce volume spécial de MIMOS fait le point sur l'état de la recherche en études théâtrales en Suisse au début des années 2020. Il décrit l'évolution historique dans les régions linguistiques représentées et aborde la terminologie, l’épistémologie et les autoréflexions de la recherche sur le théâtre dans les universités et les hautes écoles d'art.

Questo volume speciale di MIMOS presenta lo stato della ricerca sul teatro in Svizzera all'inizio degli anni 2020. Il volume descrive lo sviluppo storico nelle regioni linguistiche rappresentate e affronta la terminologia, l’epistemologia e le meta-riflessioni della ricerca teatrale nelle università e nelle scuole d’arte.

Télécharger le volume…