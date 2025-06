Cahier de l'Herne Thomas Mann

Mondialement connu pour ses romans La Montagne magique, Les Buddenbrook ou La Mort à Venise, Thomas Mann est célébré comme le grand écrivain du temps, toutefois l’index thématique de son œuvre comporte en réalité de multiples dimensions.

L’ensemble de témoignages, d’analyses, de documents et d’éléments critiques présentés dans ce volume permettent au lecteur de mieux pénétrer dans l’univers créateur de Thomas Mann. Les grands plumes françaises (Michel Deguy, Marguerite Yorucenar, Martin Flinker,…) côtoient les études des critiques de langue allemande (Hans Wysling, Max Rychner, Ernest Ottwald,…) de telle manière que ce dialogue puisse cerner mieux encore la pensée et la manière de l’écrivain.

Au delà de l’œuvre, le Cahier a aussi pour but de faire découvrir la vie de l’écrivain, car si les romans, les nouvelles et les essais de Thomas Mann ont presque totalement été traduits en français, sa biographie reste singulièrement mal connue en France. Elle est pourtant indispensable à la compréhension profonde de son œuvre. À côté des témoignages de sa famille et de ses intimes, nous avons tenu à insister sur le rôle politique de Thomas Mann. De nombreux inédits de l’auteur ajouteront à cette prise de conscience du lecteur français, étonné sans doute de l’importance historique du comportement de l’écrivain entre 1914 et 1945, et plus particulièrement face au nazisme, à la démocratie, à l’Europe.

