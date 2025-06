La fille du comte de Ponthieu. Versions du XIIIe siècle - Version du XVe siècle. Catherine Croizy-Naquet (ed.)

Mariage stérile, pèlerinage, viol, tentative de meurtre, châtiment, mariage fertile, retrouvailles, rédemption, Saladin… Ces moments-clés fondent le scénario original de La fille du comte de Ponthieu, qui s’articule autour de la scène matricielle du crime dont est victime l’héroïne. Ils sont déroulés au XIIIe siècle dans deux versions, l’une d’une brièveté épurée, l’autre d’une longueur dictée par la tentation explicative et moralisatrice. La troisième version, datée du XVe siècle, pivot central du cycle de Jehan d’Avesnes, joue de l’amplificatio et de l’invention pour combler les blancs de l’histoire et enchanter l’auditoire bourguignon. Les trois récits, mêmes et autres, témoignent des mécanismes complexes qui président à l’anamorphose textuelle sous l’influence des contextes littéraires, culturels et historiques. Ils ouvrent en effet à une pluralité de lectures sur la toile de fond d’une rencontre entre l’Orient et l’Occident, incarnée par le prestigieux sultan.

Catherine Croizy-Naquet, professeure de Littérature médiévale à la Sorbonne-Nouvelle, a consacré essentiellement ses travaux à la poétique des récits en vers et en prose du XIIe au XVe siècle, à l’historiographie médiévale, aux liens que tissent littérature et histoire (relecture des sources antiques et chroniques de croisades) et à l’édition de textes.

Extrait de l'introduction

Table des maitières

