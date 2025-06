Emmanuelle Pireyre, La performance narrative. Art, Littérature, Scène

Un.e artiste s'adresse au public, en incorporant à sa parole d'autres médiums, diaporama, vidéo, danse, chansons, objets. C'est la performance narrative, une forme où la parole échafaude théories singulières et approches très personnelles ; une forme où l'on raconte aussi des histoires, les néo-contes de la période médiatique. Une forme où il importe d'être là, ensemble, avec le public.

Cette pratique est surtout repérée depuis la fin des années 90 sous le nom de conférence-performance dans le champ des arts visuels, avec des figures emblématiques de conférencier.ères comme Éric Duyckaerts, Andrea Fraser ou Esther Ferrer. Mais elle existe aussi en littérature, danse, théâtre ou stand-up, produisant des pièces live, éphémères, low-tech, souvent drôles, qui se nourrissent des dispositifs sociaux de paroles (conférence, talkshow, rituels ou procès). En littérature, les performances scéniques d'auteur.rices sont volontiers programmées, même si cette écriture hors du livre, tissée d'autres médiums, reste encore négligée par la critique.

Cet essai, négligeant avec enthousiasme les frontières, rassemble des performances qui se ressemblent en littérature, art, danse, théâtre, stand-up ou rap, pour une exploration panoramique. Il propose une panoplie d'outils pour étudier ces œuvres, ou, pourquoi pas, se lancer soi-même dans la pratique.

Emmanuelle Pireyre est écrivaine et performeuse. Elle est l'autrice de Féerie générale (prix Médicis 2012) et Chimère (prix Hessel 2020) aux éditions de l'Olivier. Docteure en langues et littératures françaises de l'Université Paris 8, elle enseigne l'écriture de création et la recherche-création à la HEAD (Haute École d'Art et de Design de Genève).

