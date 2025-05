Là où naissent les horizons... Trois journées d'études et de découverte au Col du Grand-Saint-Bernard

À 2 473 mètres d’altitude, le col du Grand-Saint-Bernard ne se réduit pas à un simple passage entre versants : il est depuis des siècles un territoire d’expériences humaines, de spiritualité alpine et de circulation des savoirs. C’est dans cet espace unique – entre silence, altitude et mémoire – que s’inscrit le projet Là où naissent les horizons, conçu comme une traversée intellectuelle, sensorielle et collective.

Nous lançons un appel à participation pour un séjour d’étude et de réflexion de trois jours (5-7 septembre 2025), ouvert aux enseignant.e.s, chercheur.euse.s, doctorant.e.s, professionnel.le.s du patrimoine, médiateur.rice.s culturels, écrivain.e.s, professeur.e.s ou personnes passionnées par les récits de voyage, les paysages de montagne et les lieux de mémoire.

Les participant/es auront l’opportunité de prendre part à :

- deux tables rondes thématiques, réunissant des spécialistes de la littérature de voyage, autour des représentations du col dans les récits français, des seuils culturels et des écologies du savoir. Intervenants : Samantha Caretti (Université de Caen Normandie) ; Marie-Bénédicte Diethelm (Sorbonne Université) ; Alain Guyot (Université de Lorraine) ; Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois) ; Federica Locatelli et Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste) ;

- une marche guidée par Christiane Dunoyer (Directeur scientifique du Centre d’Études francoprovençales René Willien) et par Laurette Proment (Ancien administrateur communal et experte touristique) à la découverte du col comme un espace habité de récits, de géologie, de mémoire, de saveurs et d’héritages ;

- une visite et un atelier dans les archives de l’Hospice, avec Roberto Willlien, archiviste de l’archive historique régional d’Aoste, pour explorer les documents liés aux passages alpins et à l’hospitalité transalpine ;

- la présentation de l’ouvrage Le voyage aux Alpes (1812–1850). Les passages à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, par son autrice, Laura Grivon (2024), spécialiste de la littérature viatique ;

- une rencontre avec la Fondation Barry, gardienne de la mémoire des légendaires chiens du Saint-Bernard, pour interroger l’imaginaire du secours, de l’animal compagnon et de la montagne hospitalière.

Conditions de participation

– L’accès à l’ensemble des activités est offert (tables rondes, visites, ateliers, rencontres) ;

– les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont à la charge des participant.e.s (100 chf par jour à l’Hospice, pension complète)

– le groupe sera volontairement restreint à 15 personnes, afin de préserver la qualité des échanges et l’esprit du lieu

Modalités de candidature

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre à f.locatelli@univda.it :

- un courrier de motivation, exposant leur parcours, leur intérêt pour les thématiques du projet et ce qu’elles en attendent ;

- une brève notice bio-bibliographique ou professionnelle

Date limite dépôt des candidatures : 15 juillet 2025. Communication aux participant.e.s : 31 juillet 2025.

Là où naissent les horizons est une initiative conjointe de :

· l’Association Pro Grand-Saint-Bernard ;

· le Conseil régional de la Vallée d’Aoste ;

· l’Université de la Vallée d’Aoste ;

· l’Assessorat aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste ;

· la Fondation Barry du Grand Saint Bernard ;

· le groupe de recherche NAVIRE ;

· la Chaire Senghor de la Francophonie.

Contacts : f.locatelli@univda.it ; m.lucioni@univda.it