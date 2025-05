Alain Riffaud, Catalogue Molière 1660-1673

Ce catalogue illustré des livres de Molière renouvelle la connaissance que l’on avait des éditions parues du vivant du comédien. Depuis l’entreprise d’Albert-Jean Guibert en 1961, la recherche a beaucoup progressé, grâce aux méthodes archéologiques appliquées au livre ancien, ainsi qu’à la découverte de nouveaux exemplaires. Alors que débute le cinquième cen- tenaire du dramaturge, il est nécessaire de donner aux collectionneurs, bibliophiles, érudits, libraires spécialisés et conservateurs, un inventaire revu et augmenté des œuvres de Molière, enrichi de clichés qui permettent une identification fiable et rapide. Le répertoire est organisé de manière chronologique et propose une description précise de chaque édition. Le catalogue est précédé d’une synthèse sur l’activi- té éditoriale de Molière puis suivi de la transcription des archives relatives à l’histoire des publications de l’écrivain et de tableaux servant d’index. Ce livre est un guide pratique permettant d’identifier les exem- plaires que l’on tient entre ses mains.

Alain Riffaud est l’auteur d’une Archéologie du livre français moderne, d’un Répertoire du théâtre imprimé au XVIIe siècle, d’une Aventure éditoriale du théâtre français au XVIIe siècle et d’une étude sur Les Libraires des Augustins. Il a établi les textes pour l’édition des Œuvres complètes de Molière parues dans la collec- tion de la Pléiade. En 2022, il a publié Le Libraire de Molière, livre qui a obtenu en 2024, à l’unanimité du jury, le prix français de la bibliographie et de l’histoire du livre. Spécialiste du livre ancien, le chercheur a écrit de nombreux articles, en particulier des enquêtes archéologiques sur des comédies de Molière, parues dans le Bulletin du bibliophile.

Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve de la Bibliothèque nationale de France, a préfacé l’ouvrage.