Poste de lecteur/trice FLE à la Faculté des Lettres de l’Université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie)

- Lieu : Timişoara (Roumanie)

- Durée : 10 mois (à partir du 29 septembre 2025)

- Contrat : CDD

- Volume horaire : 40 heures/semaine (dont 12 h d’enseignement et 28 h d’activités culturelles et administratives)

- Rémunération :

o Salaire : 5250 RON net/mois (environ 1000 euros/mois), versé par l’Université

o Allocations complémentaires : 2 500 € pour l’ensemble de la mission (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF), versés en 2 tranches + 11 500 RON (environ 2 270 €) pour 10 mois (Ambassade de France en Roumanie), versés intégralement ;

o Logement gratuit dans une résidence universitaire sur le campus (charges comprises)

- Missions principales

o Au sein du lectorat de français : assurer 4 heures de permanence hebdomadaire ; gérer le fond de livres du lectorat français avec le support de deux étudiants (suivi, classement, prêt) ; organiser informatiquement le prêt des ouvrages.

o Activités pédagogiques : assurer 12 heures de cours et travaux dirigés par semaine (licence – Lettres Modernes et Langues Modernes Appliquées); évaluer les étudiants conformément aux règlements de l’université; participer à la sélection des étudiants candidats à des mobilités ERASMUS+ dans les universités françaises et francophones partenaires ; collaborer activement avec l’Association Roumaine des Professeurs de Français et les autres Lecteurs FLE.

o Activités culturelles et de promotion : initier et organiser des événements culturels en lien avec la langue et les cultures francophones (ateliers, ciné-club, journal estudiantin, etc.) ; coordonner la Semaine de la Francophonie en partenariat avec les enseignants du département ; promouvoir les événements francophones sur les réseaux sociaux et l’intranet universitaire ; participer aux projets de l’Institut Français de Roumanie et du Centre de Réussite Universitaire.

o Actions extérieures à l’université : participer à des actions de promotion du FLE auprès des lycéens et établissements de la région ; renforcer la visibilité du français dans les lycées de Timișoara et alentours ; développer des partenariats avec les entreprises ou institutions francophones locales.

Pour postuler, envoyer un CV (format Europass) et une lettre de motivation en français à Ioana Marcu (ioana.marcu@e-uvt.ro) avant le 20 juin 2025. Des entretiens en ligne seront organisés avec les candidats présélectionnés.