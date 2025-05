Chercheur contractuel - Censure, création artistique et production culturelle H/F (UMR CELLF, CNRS-Sorbonne Université, Paris 5)

Chercheur contractuel (24 mois) - Post-doctorat Censure, création artistique et production culturelle (H/F)

Informations générales

Intitulé de l'offre : Chercheur contractuel - Censure, création artistique et production culturelle (H/F)

Lieu de travail : PARIS 05

Date de publication : samedi 24 mai 2025

Type de contrat : Chercheur en contrat CDD

Durée du contrat : 24 mois

Date d'embauche prévue : 1er septembre 2025

Quotité de travail : Complet

Rémunération : de 2 905,76 € à 4260,72 € brut mensuel, en fonction de l’expérience

Niveau d'études souhaité : Doctorat

Section(s) CN : 35 - Philosophie, littératures, arts

Missions

CNRS Sciences humaines & sociales lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un ou une post doctorante en lien avec la chaire collective de recherche franco-québécoise sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression – COLIBEX (voir descriptif ci-dessous).

Ce post-doctorat sera dédié à l’analyse des formes contemporaines de mise en question de la liberté d’expression dans le champ culturel et artistique. Il s’agira d’étudier comment cette liberté est aujourd’hui au centre de débats publics récurrents et d’enjeux de société de plus en plus vifs, qui prennent corps dans des contextes multiples et par des moyens divers : prises de position médiatiques, appels au boycott, actions en justice, déprogrammations d’événements ou retraits de financements, etc.

La recherche menée pourra s’appuyer sur une étude de cas, une enquête de terrain ou un état des lieux ciblé, selon une aire géographique, un secteur artistique ou une configuration spécifique.

La personne retenue travaillera en étroite collaboration avec les huit cotitulaires de la chaire (quatre en France, quatre au Québec), et plus particulièrement avec Anna Arzoumanov, cotitulaire de l’axe 4. Cet axe s’intéresse aux articulations entre censure, création artistique et production culturelle, avec une focalisation privilégiée sur les périodes contemporaines, sans pour autant exclure des approches portant sur des périodes antérieures.

Ce post-doctorat donnera au candidat ou à la candidate retenue une expérience significative d’insertion dans un laboratoire de recherche co-piloté par CNRS Sciences humaines & sociales. Elle pourra y approfondir ses connaissances dans un domaine précis de recherche et acquérir une plus grande indépendance dans le domaine scientifique des sciences humaines et sociales.

La personne recrutée sera titulaire d’une thèse depuis moins de trois ans au moment de sa prise de fonctions. À travers cette expérience, il/elle pourra acquérir une expérience en tant que jeune chercheur-se au sein d’un laboratoire de CNRS SHS,

Informations complémentaires sur la chaire COLIBEX :

La définition, les usages et les limites de la liberté d’expression dans les sociétés occidentales et partout dans le monde font de longue date l’objet de réflexions philosophiques, juridiques ou politiques. Alors qu’aujourd’hui, l’héritage des Lumières est contesté, il est essentiel de comprendre pourquoi, à quelles fins, dans quels contextes la liberté d’expression a été envisagée comme un idéal pour la connaissance et un principe politique. Il est non moins indispensable de comprendre comment elle a été régulée par les différents régimes politiques qui l'ont reconnue afin d'éclairer les cadres normatifs et les pratiques à l'ère contemporaine, ainsi que les nouveaux défis qui se posent dans divers domaines : sciences, religions, arts, mais aussi sur les nouveaux canaux de diffusion qui se développent sur Internet.

Organisée en réseaux transnationaux, la chaire mise en place par le CNRS et les FRQ (Québec) se déploie autour de quatre axes : un, plus général, aborde la question de la régulation de la liberté d'expression en rapport avec les droits humains fondamentaux et la démocratie ; les trois autres traitent plus spécifiquement de ses rapports avec la religion, la science et l'art.

https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/creation-dune-chaire-collective-de-recherche-franco-quebecoise-sur-la-liberte-dexpression

https://frq.gouv.qc.ca/programme/frq-chaire-de-recherche-france-quebec-sur-les-enjeux-contemporains-de-la-liberte-dexpression-libex/#contexte

https://libexpress.hypotheses.org/

Activités

La personne, recrutée pour deux ans à partir du 1er septembre 2025, mènera ses activités dans l’UMR CELLF (CNRS-Sorbonne Université), sous la supervision de Anna Arzoumanov.

Elle développera un projet de recherche personnel dans le cadre des activités suivantes :

• approfondissement de la connaissance, cumulative et multidimensionnelle, des liens entre censure, culture et création

• diffusion des résultats dans des publications scientifiques

• participation à des événements scientifiques nationaux et internationaux

• contribution à des publications communes avec les cotitulaires de la chaire et/ou d’autres personnes qui travaillent sur les enjeux contemporain de la liberté de création.

La personne recrutée viendra également en soutien à la coordination de la chaire et elle aura pour mission de proposer, concevoir, de mettre en œuvre les actions de communication interne et externe en lien avec le Pôle communication de CNRS Sciences humaines & sociales et le site internet de COLIBEX.

La personne participera également à la vie du laboratoire d’accueil, le CELLF.

À l’issue des deux années, le/la post-doctorante adressera un rapport faisant le bilan de son activité et ses résultats, à destination de CNRS Sciences humaines & sociales



Compétences

- Doctorat en sciences humaines

- Il est attendu de la ou du candidate une bonne connaissance du domaine de recherche concerné

- Bonne maîtrise de la langue française (niveau langue maternelle ou équivalent) oral et écrit ; maîtrise d’autres langues appréciée

- Capacité à lire, communiquer et rédiger des documents scientifiques, à travailler sur des bases de données Excel

- Savoir localiser, répertorier, analyser et critiquer les données (savoir statuer sur la pertinence des données ou des sources)

- Savoir rédiger des rapports ou des documents de valorisation

- Capacité à la restitution orale et écrite des résultats

- Capacité à s'insérer dans un collectif de travail pluridisciplinaire

- Autonomie dans le travail et bonne organisation.

Contexte de travail

L’activité s’exercera au sein du laboratoire CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises, UMR 8599) qui est situé à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, 1, rue Victor Cousin, 75230 Paris Cedex 05.

Le CELLF est un laboratoire de recherche spécialisée en études littéraires. Ses tutelles sont le CNRS et Sorbonne Université. L’UMR compte environ 90 membres permanents et 180 doctorants.



Contraintes et risques

Déplacements : Des déplacements de courte durée en France et au Québec sont à prévoir.

Date limite de candidature : samedi 14 juin 2025 23:59:00 heure de Paris

Candidature sur le lien suivant : https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8599-CATCHO-004/Default.aspx