Entre réel et fiction. Congrès de la Société pour l'histoire des médias (Campus Condorcet, Aubervilliers)

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’HISTOIRE DES MÉDIAS

“ENTRE RÉEL ET FICTION”

4-6 juin 2025

Le congrès annuel de la Société pour l’histoire des médias interroge en 2025 les relations complexes entre le réel et la fiction dans les productions médiatiques, de l’époque moderne à nos jours. Comment les médias construisent-ils le réel ? Comment la fiction, sous ses formes les plus variées, dialogue-t-elle avec les faits ? Ce thème invite à penser ensemble journalisme, documentaire, archives, arts narratifs, séries télévisées, ou encore réseaux sociaux, pour mieux comprendre la fabrique de nos représentations collectives.

Centre des colloques – Campus Condorcet

Place du Front Populaire, Aubervilliers

(Métro Front Populaire – ligne 12)

Mercredi 4 juin 2025

9h00 · Accueil des participant·es — Auditorium 150

9h30 · Ouverture officielle — Claire Blandin, Isabelle Veyrat-Masson

10h00–12h30 · Sessions parallèles

1. Reportages – Prés. Katharina Niemeyer (Auditorium 150)

De la couverture du 13 novembre aux fictions du XIXe siècle : la tension entre information, mémoire et narration

AIDJINOU Wanignon, Les médiatisations mémorielles des attentats du 13 novembre 2015 : « l'impossible fiction ? »

ROCHE Emilie, SECAIL Claire, LEFEBURE Pierre, Le 13 novembre saisi par la fiction : le terrorisme entre enjeux narratifs et rapport au réel

MEGRET Justin, Le reportage au XIXe

BRITO Pedro, La place de la fiction dans Let Us Now Praise Famous Men

DULAU Maxime, La presse underground américaine des Sixties face à la réalité historique : entre opinions, canulars et travaux journalistiques

2. Réception – Prés. Anna Tible (Salle 50)

Entre goût du réel et influence de la fiction : les attentes du public et les usages contemporains des œuvres médiatiques

GLEVAREC Hervé, COMBES Clément, DE SAINT MAURICE Thibaut, Les attentes véristes du goût contemporain pour les séries télévisées

LAFON Benoît, Mars, une série aux frontières du réel. Quand le docufiction écrit l'Histoire de l'avenir

LEE Olgie, Rapport entre faits et fiction dans Le Pour et Contre de Prévost

SEGUR Céline, L'évolution de la participation des téléspectateurs au prisme des effets de réel

FAINGNAERT Victor, « Un mec, un vrai », personnages de fictions et modèles des communautés masculin(ist)es en ligne

—

12h30–14h00 · Déjeuner — Foyer

14h00–15h00 · Table ronde – Auditorium 150 L’éducation aux médias

Animation : Géraldine Poels – Avec l’APHG et le CLEMI

15h00–15h30 · Pause café

15h30–18h00 · Sessions parallèles

3. Téléréalité – Prés. Marjolaine Boutet (Salle 3.05)

Quand la réalité devient spectacle et la fiction, une mise en scène du quotidien

ALEXIS Lucie, CHAMBAT-HOUILLON Marie-France, LEVENEUR Laurence, D'un genre à l'autre, lorsque Loft Story devient culte

KONDRACKI Aziliz, Et si c'était vrai ? La production du réel dans l'émission de télé-réalité sentimentale « Mariés au premier regard » en Pologne

4. Arts et littérature – Prés. Alexis Lévrier (Salle 50)

La fabrique littéraire et artistique du réel : microformes, lettres et presse

MAS Camille, Fragments du quotidien ou petits morceaux de bravoure littéraire ? Les microformes journalistiques à la Belle Époque : de nouveaux formats pour de nouvelles pratiques d'écriture ?

BOURDON Jérôme, Le média épistolaire du côté du réel, ou petite apologie de la lettre

VALLIERES Mathilde, L'énonciation fictionnelle en contexte critique : l'exemple de la collection Deloynes (1747-1791)

RUBY Louise, La soif de vérité mise à l'épreuve. Donner à voir l'esclavage dans l'imprimé européen de la seconde moitié du XVIIIe siècle

5. Photographier / documenter – Prés. Pascal Froissart (Salle 3.06)

Médias visuels et pratiques documentaires : entre mémoire, auto-représentation et pédagogie

FEUSTLE Sarah, Documenting the (re)imagined past: memory, archive, and intermedial storytelling in Diana Marksian's Santa Barbara

PHILIPPE Marion, SCHUT Pierre-Olaf, JOLIE Emma, L'automédiatisation des médaillées olympiques françaises sur Instagram à l'occasion des JO de Paris 2024

VAN DEMBROUCKE Celina, Digital photography and realism in amateur everyday practice

JAWOKO Kennedy, Use of documentary media to shape Africa's Image

VINCENT Romain, « Factchecker » un jeu vidéo en cours d’histoire : quand les enseignants fabriquent la concurrence des savoirs

6. Politique – Prés. Luciano Piffanelli (Auditorium 150)

Polémiques, pamphlets, journaux : le politique mis en scène du XVIIe au XVIIIe siècle

GODERNIAUX Alexandre, Histoires de fantômes et discours politique. Des imprimés entre polémique et fiction (France, 1620-1628)

KERAUTRET Flavie, RIBARD Dinah, Horloges parlantes : 1655, les dialogues du Jaquemart et de la Samaritaine

BRETECHE Marion, La fictionnalisation comme modalité de véridiction du journalisme politique

DAMI Hadrien, Un éditeur fictif pour informer sur le réel : Pierre Marteau et la publication des affaires du temps (dernier tiers du XVIIe siècle)

PAIVA Roberto, La réélaboration fictionnelle des sources espagnoles de la presse politique et littéraire française au XVIIIe siècle

—

Jeudi 5 juin 2025

9h00 · Accueil — Auditorium 150

9h30–12h30 · Session plénière – Auditorium 150

Femmes et genre – Prés. Bibia Pavard

Représentations médiatiques, effacement, fictions genrées : revisiter les récits dominants

HARE Isabelle, CROISSANT Valérie, La représentation des femmes (de) djihadistes comme illustration de l’impossible récit de la violence des femmes (2015-2025) : mobiliser la fiction audiovisuelle pour documenter.

CRUZIN-POLYCARPE Valérie, L’invisibilisation des femmes dans la culture surfique : l’épopée homérique (ra)contée par le magazine spécialisé Surf Session, 1986-2024

GUNTHERT André, Le Male Gaze ou la fiction comme instrument de critique sociale

GARCIN-MARROU Isabelle, Du « fait divers » aux fiction(s) : itinéraire médiatique de l’affaire des sœurs Papin

LECHOT Thimothée, L’affaire Malcrais de La Vigne ou la construction collective d’une auteure supposée

12h30–14h00 · Déjeuner

14h00–15h00 · Table ronde – Auditorium 150 Les archives de l’histoire des médias

Animation : Claire Blandin – Avec Géraldine Poels (INA), Julie Ladant (BnF), Sandrine Bula (Archives nationales)

15h00–15h30 · Pause

15h30–17h00 · Sessions parallèles

7. Arts de la scène – Prés. Anne-Claude Ambroise-Rendu (Salle 3.05)

Spectacle et presse au prisme du réel : débats théâtraux, représentations de la violence

POLLETI Daniel, Entre scène et presse : la décadence théâtrale comme débat et spectacle au Brésil (1850-1920)

LABIT-TLILI Hélène, La frontière entre le réel et la fiction dans les spectacles romains. Exemple des chasses et des condamnations à mort

CHAÏBI Olivier, De l'Europe littéraire à la Revue du Progrès social : comment la jeune garde romantique a été sensibilisée aux premières idées socialistes au début des années 1830

8. Dire le monde – Prés. Alexandre Borrell (Salle 3.06)

Presse, histoire et géopolitique : entre narration savante et construction fictionnelle

EL KHOURY Farhat, La presse francophone au Liban en 1943

PIFFANELLI Luciano, La Guerre des étoiles. Jean-Dominique Cassini au service de Louis XIV, entre fiction narrative légitimante et réalité politique de la souveraineté

PERNICI Pierre-Hubert, D'Hérodote à Maté et Snyder, regard historiographique et résilience historique de la bataille des Thermopyles

RIALLAND Ivanne, L'uniforme de la pensée est ce qu'elle a de périssable : disparate et vérité du monde selon la revue Bifur (1929-1931)

9. Politique – Prés. Isabelle Veyrat-Masson (Salle 50)

De la Révolution française à l’intelligence artificielle : usages politiques de la fiction dans la presse

BERTHEREAU Estelle, La fiction au service de la politique dans les journaux d'opinion royalistes de la première moitié du XIXe siècle

NAGEL Anaïs, La fiction au service de la politisation ? Stratégies éditoriales et information dans la presse du Rhin supérieur durant la Révolution française

DHARREVILLE Pierre, Fiction et réalité dans l'œuvre de Paul Vaillant-Couturier

AHMADI Ali, Politique et information : l'IA au service du fact-checking pour une transparence électorale accrue

18h00 · Projection de L’Héroïque cinématographe (présenté par Marjolaine Boutet et le réalisateur Laurent Véray) suivie d’un cocktail pour les 25 ans de la SPHM — Auditorium 150

—

Vendredi 6 juin 2025

9h30 : Accueil

10h–12h00 · Sessions parallèles

10. Jeunesse – Prés. Jamil Dakhlia (Salle 3.06)

Dispositifs éducatifs, jeux hybrides, cinéma scolaire : entre réalité pédagogique et fiction engageante

FAUQUET Chloé, LABORDERIE Pascal, Le jeu de piste hybride : une évolution socio-historique pour rapprocher les institutions éducatives des goûts des publics scolaires

LABORDERIE Pascal, L’évolution du rapport entre fiction et réalité dans les genres de films produits et diffusés par le cinéma éducateur et les ciné-clubs en France de 1920-1955

11. Enregistrer – Prés. Véronique Servat (Salle 3.05)

Podcast, détournement, hypertrucage : la captation sonore au service du réel et de la création

DELEU Christophe, L’hyper trucage audio : Mais qui me parle ?

LUCCHINI Julien, Le « détournement » phonographique : étude de cas d’un 33 tours situationniste

DI SCIULLO Flore, Raconter les œuvres d'art par le son : les podcasts de musée, un nouveau format pour la médiation culturelle ?

LOUESSARD Bastien, 2005-2025, construction du dispositif sociotechnique de la création vidéo sur internet

12. Télé/Visées – Prés. Céline Ségur (Salle 50)

La mise en scène du vrai à l’écran : nouvelles écritures, archives réinventées, territoires fictionnalisés

BULLICH Vincent, L'intégration des dispositifs d'intelligence artificielle dans les pratiques d'écriture audiovisuelle

DUBEC Sophie, Les mises en scène des figures de victime dans les récits médiatiques de crime

FAIGNAERT Victor, Les revendications d'authenticité historique dans les séries télévisées

SÉVERIN Nathalie, Les représentations du réel et la fictionnalisation du territoire dans les séries télévisées

—

La SPHM, Société pour l'histoire des médias (association loi 1901) a été fondée en octobre 2000 à Paris par des historiens modernistes et contemporanéistes afin de développer la réflexion scientifique et de promouvoir les recherches à caractère historique dans le domaine des médias, des médiations, des médiateurs. La Société entend l'histoire des médias dans une acception large, elle se positionne dans une perspective pluridisciplinaire et n'exclut aucun de ses aspects, ni économique ou social, ni politique ou culturel : histoire des moyens et techniques d'information et de communication, histoire de la circulation et de l'échange de l'information, histoire des industries culturelles, sociologie historique des médias, numérique, etc.

Elle publie la revue bi-annuelle Le Temps des médias. Revue d’histoire, chez Nouveau Monde éditions. La SPHM a été présidée jusqu’en 2024 par Christian Delporte. C’est Claire Blandin qui, depuis, en est la Présidente.