Formes émergentes de l'écriture de soi (Université de Chicago à Paris)

Cette journée d’études se propose d’interroger les configurations et les herméneutiques du récit de soi, en portant une attention particulière aux formes nouvelles (comme l’autothéorie, l’autosociologie ou l’autoethnographie), aux espaces inédits où elles s’élaborent (qu’il s’agisse de l’art contemporain, du cinéma ou des plateformes numériques), aux problématiques émergentes (rapport à la non-fiction créative et à l’essai, enjeux juridiques de l’écriture de soi, etc.), ainsi qu’aux usages politiques actuels et nouveaux (réinvestissements féministes du personnel comme politique ; affirmations postcoloniales de soi ; récits du handicap et de la maladie).

Programme

Panel 1: les confins du moi

· Sandra Laugier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), “Personal Details.Autobiography through Aesthetic Tastes”

· Alexandra Effe (University of Oslo), “Mnemonic Agency, New Media Identity Construction, and Autofictional Books”

· Anna Borgarello (Columbia University): "Bifocal Narratives: Geometries of the Self and the Other in Contemporary Life Writing”

Panel 2: Formes, genre et expérimentation

· Maryline Heck (Université de Tours), « L’autothéorie : quelles formes pour quels enjeux ?

· Eugenie Péron-Douté (Université de Lorraine) : « Écrire avec Chloé Delaume »

Rencontre - Chloé Delaume

Panel 3: histoires et situations

· Maria Anna Mariani (University of Chicago),"As I Write Dying: Contemporary Narratives of Terminal Illness” (Zoom presentation)

· Alexandre Gefen (CNRS-THALIM), “L’histoire de Souleymane : ou comment avons-nous besoin d’histoires pour emménager”

