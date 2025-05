Collectif, Masculinité ?

Préface de Charles Dantzig

Textes de Giovanni Delù, Eugène D., Arthur Habib-Rubinstein, Sumit Kumar, Qiyue Liang, Benjamin Prescott la Rue, Anatole Tomczak, Mathis Chevalier, Raphaël Zyss

C’est l’histoire d’un matelot sur un brise-glace de la flotte canadienne, entouré pendant plusieurs semaines de marins comme lui. C’est l’histoire d’un petit garçon violé qui ne veut pas devenir un homme. C’est l’histoire d’un jeune Juif à la recherche fantasmatique et comique de son prépuce. C’est l’histoire d’un jeune Indien que tout le monde croit gay parce qu’il est poli. C’est l’histoire d’un paysan gay dans un milieu qui l’est bien peu. C’est l’histoire d’un enfant italien propulsé d’un coup homme de la famille. C’est l’histoire d’un petit garçon chinois qui préfère jouer avec les filles. C’est l’histoire d’un homme qui a eu honte de sa sexualité et de s’être plié à ses postures. Des histoires qui nous disent comment, aujourd’hui, la jeunesse de genre masculin s’adapte à une nouvelle société.

Masculinité ? rassemble neuf récits de vie écrits par des hommes de moins de quarante ans, hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, qui doivent eux aussi vivre avec l’injonction de masculinité. Neuf trajectoires de la fin du XXe siècle à nos jours, traversant trois continents et saisissant, chacune à sa manière, ce que peut être la masculinité. Être un homme ? Être humain ne vaudrait-il pas mieux ?

Lire un extrait…