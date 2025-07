Alain Caillé, Avez-vous de la valeur ?

Où il est montré que nous désirons être reconnus comme ayant de la valeur, et qu’on nous reconnait de la valeur à proportion des dons que nous faisons ou que nous avons reçus (un héritage, un titre de noblesse, de la beauté, de l’intelligence, etc.).

C’est cette hypothèse, fortement inspirée par l’Essai sur le don (1924) de Marcel Mauss, que cet ouvrage met à l’épreuve à travers de multiples entrées qui vont de la sphère de la vie quotidienne, des relations sociales les plus ordinaires jusqu’aux rapports de force géostratégiques. Après l’avoir lu on ne les regardera plus de la même manière.

Et on ne pensera pas non plus de la même manière. Toute une tradition philosophique et sociologiques, de Hegel à Alexandre Kojève, Axel Honneth, Charles Taylor, ou à leur manière Hannah Arendt, René Girard, et bien d’autres, soutient que nous désirons être reconnus. C’est vrai mais insuffisant. Que voulons-nous voir reconnu en nous ? A quel titre prétendons-nous être reconnus ? La réponse est : nous voulons qu’on nous reconnaisse de la valeur.

Mais, de la valeur, n’en avons-nous pas tous autant ? Oui, assurément, mais il est tout aussi vrai que certains ou certaines en ont plus ou moins que d’autres. C’est entre ces deux affirmations opposées qu’il faut chercher la voie de sa valeur propre.

Alain Caillé, professeur de sociologie émérite à l’université Paris-Ouest-Nanterre, fondateur de La Revue du MAUSS, animateur du mouvement des convivialistes, est l’auteur d’une quarantaine de livres à la fois savants et grand-public.