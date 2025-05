"Cases marginales : bande dessinée et identités LGBT des années 70 à 90". Conf. de Thibaut Casagrande (Séminaire "Identités plastiques", Sorbonne & en ligne)

Mardi 27 mai 2025, 17h-19h

Maison de la Recherche – Salle D040

Séminaire « Identités plastiques »

(CRLC, coordination Irène Gayraud, Danielle Perrot-Corpet, Judith Sarfati Lanter)

Conférence de Thibaut Casagrande

Maître de conférences à l’université Sorbonne-Nouvelle

« Cases marginales: bande dessinée et identités LGBT des années 70 à 90 »

La bande dessinée a longtemps été considérée comme un art peu queer, sinon trèsstraight, n’empêchant cependant pas les lectures « perverses » (E.K. Sedgwick) d’œuvres a priori inoffensives, voire contrôlées par les lois qui encadraient dans divers pays, les productions du neuvième art. Cependant, la bande dessinée adulte a permis un espace marginal où apparaissent les communautés LGBT, principalement gays, au moment même où s’intensifient les luttes LGBT. Néanmoins, ces identités n’ont rien d’univoque, elles sont mouvantes et plurielles. Avec une approche comparatiste et (anachroniquement) queer du médium « BD » et de sa plasticité propre, la conférence esquissera les directions d’un travail en cours qui tente de retracer les conditions de possibilité de l’émergence des représentations LGBT en bande dessinée en France, en Espagne et en Grèce et leurs modalités plurivoques et contradictoires. A partir des années 70 jusqu’aux années 1990, ces bandes dessinées offrent une variété de représentations qui pluralisent, interrogent et problématisent les identités minoritaires et marginales avec des stratégies et des registres variés.



Thibaut Casagrande est docteur en littérature comparée et maître de conférences en littérature française à l’Université Sorbonne Nouvelle. Il a publié en 2024, Féminités spectaculaires, Figures de l'actrice dans le roman français et américain (1946-2013) aux éditions Classiques Garnier.

Le séminaire « Identités plastiques » touche aux questions d'hybridité, de bizarrerie par rapport à une norme (queerness), de frontières flottantes ou poreuses, telles qu'elles se font jour en littérature et dans les arts. Mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études de genre ou l’écopoétique, il interroge, au fil des interventions, les catégories identitaires destinées à classer le monde, les êtres, les langues et les disciplines académiques qui les appréhendent.