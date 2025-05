Bérénice Hamidi, Raphaël Jaudon, Dario Marchiori (dir.), Jacques Rancière et les arts.Esthétiques de l'égalité

Au moins depuis Le Partage du sensible (2000), la philosophie de Jacques Rancière s’est imposée comme indispensable à l’étude des arts, parce qu’elle dessine un geste d’émancipation alliant toujours indissociablement esthétique et politique, et le dessine comme un lien fait de conflits et de rapports de pouvoir. Comment rendre compte d’une telle rencontre, entre une pensée singulière et une foule d’œuvres, qui plus est relevant de médiums artistiques divers ?

L’enjeu de ce livre est d’examiner ce que les différents arts (cinéma, arts plastiques, littérature, photographie, théâtre, danse) font à la pensée de Rancière, comment ils l’inspirent et réciproquement comment ils s’en inspirent ou la déplacent – la trahissent parfois. Il propose un montage d’entretiens avec des artistes, de textes universitaires et d’images capables de faire vivre la relation ainsi établie entre théorie et pratique.

Là où Rancière théorise une « méthode de l’égalité » qui structure toute sa philosophie, nous faisons l’hypothèse qu’il existe de multiples « esthétiques de l’égalité », qui pratiquent, sciemment ou non, certaines de ses intuitions, sans pour autant renoncer à la part de liberté inscrite au fronton de toute production artistique.

Textes et Entretiens : Philippe Bazin, Sibil Çekmen, Sylvain George, Bérénice Hamidi, Raphaël Jaudon, Dario Marchiori, Julie Noirot, Claudia Palazzolo, Laurie Rousseville, Julian Radlmaier, Esther Shalev-Gerz, Christiane Vollaire, Fırat Yücel, Marie-Jeanne Zenetti.

