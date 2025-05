Posture(s) d’auteur/créateur en milieu numérique (Cergy)

Cette journée d’études est fondée sur le projet de déterminer la résistance d’une interrogation critique de pleine actualité dans différents champs d’investigation (la littérature, les arts littéraires, la didactique de ces disciplines, les arts visuels). Première pierre d’une recherche, en lien avec le séminaire « Art, langage et digital » organisé avec Christine Vial-Kayser, cette journée se présente sous l’égide d’une agitation d’idées, pour déterminer un périmètre d’investigation.

La posture d’auteur est une notion bien connue en sociologie de la littérature, développée par Jérôme Meizoz, après Alain Viala, en tant que manière d’occuper ostensiblement une position dans le champ littéraire. Elle suppose la prégnance de codes sociaux intégrés à l’ethos d’écrivain au point de s’y fondre ou/et faisant l’objet d’une scénographie volontariste, potentiellement contestataire. A la simple distinction d’une pose sociale, plus ou moins affectée, s’ajoute « la logique d’une stratégie littéraire[1] » conduisant à affirmer que « l'image de soi donnée par un auteur est à mettre en relation avec sa conception de l'écriture[2] ». Manière d’être qui reconfigure la notion de style et oblige à penser d’une même lancée le corps social et le mouvement d’une écriture comme lieu des percepts.

La notion, reprise notamment par Catherine Tauveron et Pierre Sève, se dote d’enjeux didactiques féconds pour situer le développement de l’écriture sur le mimème[3] d’une voix auctoriale, embrayée, comme le disent les linguistes, sur une position énonciative. L’idée d’une éducation à (et par) l’adoption d’une voix auctoriale désigne ainsi une porte d’entrée de choix pour l’apprentissage de l’écriture, à haute valeur heuristique sur les processus littéraires. Elle en appelle à l’épanouissement du sujet dans un environnement dont il absorbe les contraintes et se fonde de manière fondamentale sur le sens profond qu’il trouve à écrire. Ainsi la notion entre-t-elle en résonance avec une lignée de travaux en didactique de l’écriture, développée par Christine Barré-De Miniac sous l’angle du « rapport à », selon une logique « d’intériorisation et d’appropriation des données du contexte social et culturel[4] », puis analysée par Marie-Claude Penloup comme orientée par une tentation irréfragable du littéraire partagée par tous les scripteurs[5], ou encore caractérisée par François Le Goff ou Véronique Larrivé selon des régimes sensibles de temporalités qui en accentuent le caractère processuel[6], choisissant la variation et la récursivité pour cette reconfiguration artistique que John Dewey place dans le fil du flux continu expérientiel[7].

Que devient une telle notion dans le milieu d’écriture-lecture qui est aujourd’hui indéniablement un milieu numérique[8] ? Peut-on parler de posture d’auteur numérique, éventuellement différente ou ajoutant des paramètres à sa caractérisation ? Et l’arrivée en masse des intelligences artificielles génératives changent-elles la donne de sa saisie, de même que la possibilité de déploiement de réalités virtuelles ?

D’autre part, la posture de l’artiste moderne occidental, fondé sur l’approche critique des structures de représentation et d’agentivité du réel telles qu’elles apparaissent par les sens (projet de l’esthétique kantienne) apparaît mise à mal par l’émergence des techniques numériques complexes qui émergent depuis une dizaine d’années dans le domaine notamment du jeu vidéo lequel marque en retour d’une empreinte majeure la production artistique digitale. L’œuvre artistique qui cherche à répondre aux enjeux de cette nouvelle donne technique sur la conscience critique de l’homus digitalus s’inscrit souvent dans son champ même de perception du réel, copiant les codes de comportement et les modes de « récompense » affective de cet univers commercial (la fluidité, la lévitation, la vitesse, la chasse, la peur, la mise à mort, l’érotisme).

On se demandera quels sont les risques, les avantages, les produits et effets de ces produits artistiques. Est-il possible de répondre à cette nouvelle donne technique par des œuvres « pauvres » ? Quel discours critique alternatif apparaît-il à l’heure actuelle ?

Programme - mercredi 28 mai 9h45-16h45

Auditorium de la maison de la recherche Annie Ernaux (33 bd du port à Cergy)

9h45 Accueil

10h Introduction par AMarie Petitjean, Professeure à CYU, directrice adjointe d’Héritages, membre de l’Institut Universitaire de France.

Partie I - La posture d’auteur en littérature numérique



10h10-10h30

Alexis Weinberg, chercheur associé à Héritages, CYU

« Tout contre ChatGPT : tensions contemporaines autour des postures d’auteur.e.s à l’ère de l’IA générative. »

10h30-10h50

Valère Clauzel, doctorant à Héritages, CYU

« Fabriquer des textes numériques, fabriquer l’auteur »

Discussion

11h-11h10 pause

11h10-11h30

Fernanda Mugica, doctorante à l’université Paris 8

« Ce que Google fait aux poètes »

11h30-11h50

Sandrine Bazile, Maîtresse de Conférences à l’université de Montpellier

« Écrire avec (et contre) l’intelligence artificielle : vers une émancipation auctoriale assistée ? »

11h50-12h10

AMarie Petitjean, Professeure à CYU

« La délégation d’écriture en création contemporaine. État des lieux et perspectives ».

discussion

12h20-13h30 pause déjeuner

Partie II - La posture de créateur en arts numériques



13h30-13h50

Christine Vial Kayser, chercheure associée à Héritages

« La théorie de l’Extended Mind au prisme de l’expérience numérique »

a. Les relations affectives virtuelles : mécanismes cognitifs et émotionnels

13h50 -14h10

Nicola Liberati, Shanghai Jiao Tong University (sur Zoom)

« Slimy Digital Intimacies »

14h10-14h30

Liudmila Bredikhina, South East Technological University, Ireland (sur Zoom)

« Virtual Fashion and Identity in Japan: Counterculture in an Age of Global Transparency »

14h30-14h50

Renaud Evrard, Laboratoire Interpsy, Université de Lorraine (sur Zoom)

« Catfishing, identity deception and virtual relationships: A psychodynamic approach to psychic processes in the duped person »

discussion

15h-15h20 Pause

b. La position de l’artiste entre le numérique et le matériel

15h20-15h40

Mathis Clodic, artiste, ENSP Arles

« An eternal Wasteland, ou ce qui reste de l’expérience numérique »

15h40-16h

Philippe Boisnard, artiste, écrivain, doctorant Paris 8

« Le virtuel-réel »

16h-16h20

Vincent Moncho, directeur du Festival Octobre Numérique - Faire Monde (en présentiel)

« Nouveaux médias, par delà l'esthétique techno-maximaliste »

discussion

16h30-16h45

Conclusions provisoires

Fin 16h45

N.B. : illustration de Mathis Clodic, Antennes, image numérique, 2024, avec l’aimable autorisation de l’artiste.