L’Inscription du fait religieux dans les écrits personnels en France au XVIIe siècle

Le présent volume s’intéresse à l’interaction à l’œuvre entre le fait religieux, à savoir la religion et ses pratiques, et le genre des écritures de soi au XVIIe siècle. Consigner son expérience de la foi revient, souvent sans distinction stricte, à mettre en avant son expérience propre de Dieu, à explorer son rapport à la foi ou encore à faire usage d’un droit de discourir sur un sujet traditionnellement réservé aux doctes. Les contributions réunies ici explorent le rapport du je au religieux à travers les genres pluriels des écritures de soi, à partir de textes d’auteurs variés, et selon une perspective historique qui vise à saisir l’évolution du thème retenu jusqu’au milieu du XVIIIe siècle environ.