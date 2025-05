"Or ne vous semble plus estre chose merveilleuse que Ferrare soit ici" : penser, imiter et traduire l’Arioste et le Tasse en France. À la mémoire d'Elio Mosele, 22e Colloque international du Gruppo di studio sul Cinquecento francese (Verona)

Le 22e Colloque international du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, organisé par Rosanna Gorris Camos et Daniele Speziari, s’insère dans le cadre du projet PRIN PNRR 2022 Revisiting and E-mapping Theatre Translations of Ancient and Modern Classics in 16th century France (unités de recherche Vérone et de Ferrare) et du projet d’excellence DHT Digital Humanities Theatre.

L’objectif du Colloque – organisé à la mémoire d’Elio Mosele, ancien recteur de l’Université de Vérone, professeur de littérature française et Président du Gruppo – est d’étudier les traductions et les principales imitations des œuvres de l’Arioste et du Tasse en France, en accordant une attention particulière aux traductions de textes théâtraux (dont un premier répertoire numérique a été créé sur la plateforme BVTTR), aux réseaux franco-italiens et à la matérialité des textes (éditeurs, éditions, exemplaires, traducteurs, passeurs et autres figures du monde éditorial franco-italien). Le contexte italien et européen dans lequel ces œuvres ont été créées, de Ferrare à Paris, sera également exploré.

La première partie du Colloque sera consacrée à l’étude des principales éditions et traductions de l’Orlando furioso, à partir de la traduction «séminale» en prose de 1543-44, plusieurs fois reprise et réimprimée. Ce voyage de l’Orlando furioso en France a donné lieu à de véritables constellations d’imitations représentées par une série de textes poétiques, narratifs et théâtraux, dans un parcours intergénérique qui connote fortement le vol de l’Arioste vers la France.

Dans la deuxième partie du Colloque, l’on étudiera donc quelques exemples de cette transformation du poème italien, qui a donné vie à une constellation d’imitations, de romans, de poèmes, de pièces de théâtre, de ballets, qui font revivre les splendides femmes de l’Arioste pour les lecteurs français, de l’inquiète Olimpia à Bradamante. Comme pour le vol du Roland furieux de l’Arioste, l’œuvre du Tasse est également entée en France, où elle trouve une vie nouvelle grâce à de véritables greffes qui, notamment au théâtre, donnèrent lieu à des créations esthétiques toujours nouvelles. L’étude des traductions et des imitations sera également élargie à l’aspect matériel du livre et des éditions, à l’itinéraire des livres, à la figure des traducteurs, des correcteurs, des lecteurs et des imprimeurs, aux bibliothèques en mouvement, aux réseaux et à d’autres aspects moins connus du passage des hommes, des livres et des idées entre l’Italie et la France.

Enfin, on se penchera sur les stratégies de traduction mises en œuvre par les traducteurs et sur le rapport qu’ils entretiennent avec le texte source, en s’appuyant sur les réflexions théoriques qui, à la Renaissance, commencent à être élaborées dans les paratextes et, dans une moindre mesure, dans des traités et dans quelques chapitres des arts poétiques. Au cours du Colloque seront présentés le dernier volume (III, 2, en deux tomes) de la collection dirigée par Rosanna Gorris Camos et Anna Bettoni : Théâtre français de la Renaissance, La tragédie à l’époque d’Henri IV, (Florence, Leo S. Olschki, 2024, voir https://olschki.it/catalogo/collana/561) et le volume Ariosto commediografo, sous la direction de Patrizia Pellizzari, Franco Arato et Paola Cosentino (Manziana, Vecchiarelli, 2025). Nina Hugot et Maurizio Busca présenteront enfin les recherches actuelles sur le théâtre en Italie et en France.

https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&convegno=1&id=13728

Contact :

rosanna.gorris@univr.it

daniele.speziari@unife.it