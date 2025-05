Jacques Rivière, un éditeur et un écrivain dans le siècle (1925-2025) (Aix-en-Provence)

Le premier volet du colloque du centenaire "Jacques Rivière, un éditeur et un écrivain dans le siècle" aura lieu les 12 et 13 juin prochains à l'université d'Aix-Marseille (2e volet les 27 et 28 octobre à la Fondation Singer-Polignac). Il est soutenu par l'université d'Aix-Marseille (CIELLAM, InCIAM, UFR ALSSH), par l'ANR Cré@lame, par l'université Rennes 2 (CELLAM), par l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès (PLH) et par l'Association des Amis de Jacques Rivière et d'Alain-Fournier. Il est ouvert à tous et se déroulera sur le Campus Schuman d'Aix-en-Provence, en salle des colloques 2.

Programme

Jeudi 12 juin

14h Accueil par la direction de l’UFR ALLSH, le directeur du Cielam et Agathe Corre-Rivière

Session 1 : Jacques Rivière, son temps et le nôtre

14h30 Table-ronde : « La place de Jacques Rivière dans le paysage éditorial de son temps » animée par Olivier Bessard-Banquy (Université Bordeaux Montaigne), avec la participation de Julien Brocard (éditeur aux éditions Gallimard), Pascal Fouché (historien, éditeur), Bernard Baillaud (IMEC), François Trémolières (Université Rennes 2)

16h pause

Session 2 : Un éditeur au travail (présidence Olivier Bessard-Banquy)

16h30 Ariane Charton (écrivain, présidente de l’Association des amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier), « Jacques Rivière ’’éditeur’’ d’Alain-Fournier : ’’retours’’ sur Le Grand-Meaulnes »

17h Jean-Marc Quaranta (AMU, Cielam, ANR Cré@Lame), « Rivière ’’éditeur’’ de lui-même ? Les Beaux Jours et Florence »

17h30 Gil Charbonnier (AMU, Cielam) « Jacques Rivière, éditeur à la NRF d’Amants heureux amants… (1923) de Valery Larbaud »

20h repas

Vendredi 13 juin

9h accueil

Session 3 : Jacques Rivière, éditeur (présidence Nicolas Bianchi)

9h30 Julien Brocard (éditeur, éditions Gallimard) : « Regards d’un éditeur d’aujourd’hui sur l’héritage de Jacques Rivière »

10h François Trémolières (Université Rennes 2, CELLAM) : « Artaud Rivière. Ceci n’est pas une correspondance »

10h30 Pause

Session 4 : Un éditeur et ses auteurs (présidence Michel Bertrand)

11h Bernard Baillaud (membre du comité scientifique de l’IMEC, en charge de la publication des œuvres complètes de Jean Paulhan) : « Critique, amitié et correspondance à partir de la correspondance de Jacques Rivière avec Jean Paulhan »

11h30 Nicolas Salaün (enseignant, auteur du compte @proustagram), « Rivière et Proust : l’amitié ’’comme au fond d’un miroir intérieur’’ »

12h déjeuner-spectacle : Lecture par Michel Bertrand et Isabelle Serça d’extraits de Florence, roman posthume de Jacques Rivière et de ses lettres inédites à Antoinette Morin-Pons avec un accompagnement musical de Pierre Blanes.

Session 5 : Rivière et (les écrivains de) son temps (présidence Jean-Marc Quaranta)

14h accueil

14h30 Anthony Glaise (CESR, université de Tours) : « Un garçon ’’que j'espérais avoir converti et qui m'a été pris par Gide’’. Claudel - Rivière : esquisse d'une réception réciproque ».

15h Clément Girardi (Sorbonne université, CELLF) : « ’’Ce sera ma métaphysique’’. Sur Jacques Rivière poète littéral. »

15h30 Nicolas Bianchi (Université Toulouse Jean-Jaurès, PLH) : "Relire le Jacques Rivière de la Grande Guerre".

16h Pause

16h30 Conclusion

17h30 Fin du colloque

Comité d'organisation

Jean-Marc Quaranta (AMU, Cielam)

Ariane Charton (AJRAF)

Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2, CELLAM)

François Trémolières (Université Rennes 2, CELLAM)

Nicolas Bianchi (Université Toulouse Jean-Jaurès, PLH)

Coordination et administration

DRV Campus d’Aix Absa d’Agaro (AMU)

Comité scientifique

Sous le haut patronage d’Agathe Corre-Rivière (petite fille de Jacques Rivière)

Jean-Marc Quaranta (AMU)

Gil Charbonnier (AMU)

Claude Perez (AMU)

Adam Watt (Université d’Exeter)

Eleonora Sparvoli (Università degli studi di Milano)

Ariane Charton (écrivain, présidente de l'Association des Amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier)

Michel Erman (Université de Bourgogne)

Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2)

Cécile Yapaudjian (Université de Saint-Etienne)

Jürgen Ritte (Paris-Sorbonne Université)

Olivier Bessard-Banquy (Université Bordeaux-Montaigne)