L’étude du processus créatif des écrivaines francophones plurilingues aux XXe et XXIe s. (Stockholm)

Traditionnellement, on pense qu’un auteur écrit dans une langue de son pays à destination d’un lectorat monolingue. Si la majorité des œuvres publiées confirment cette vision, l’étude des brouillons montre souvent le processus d’écriture beaucoup plus complexe où plusieurs langues maîtrisées par un écrivain participent à différents stades d’élaboration d’une œuvre. Ainsi, certains écrivains formulent les plans dans une langue et rédigent un texte dans une autre. D’autres font des commentaires métadiscursifs dans une langue pour annoter et modifier un texte écrit dans une autre. Quelques-uns vont échanger sur des questions de langue et de terminologie dans leur correspondance et décrire leur propre activité de traduction. Enfin, très nombreux sont ceux qui transposent leur œuvre dans une autre langue, l’autotraduction permettant de continuer son processus créatif, d’améliorer le texte initial, de l’adapter à un autre public, parfois après avoir pris connaissance de la critique littéraire. Ces stratégies déployées par les écrivains sont nombreuses et leur connaissance et leur compréhension ne sont possibles que grâce à l’étude des avant-textes de l’œuvre.

Dans ce colloque international, nous étudierons exclusivement les corpus des autrices qui, généralement, sont moins mis en valeur dans les recherches universitaires. L’ambition de cette rencontre sera de mettre en lumière le processus créatif – en français – chez les écrivaines plurilingues aux XXe et XXIe siècles. Si la période étudiée et le genre des corpus étudiés sont bien circonscrits, toutes les modalités créatives seront explorées : l’écriture en plusieurs langues ou dans une langue non maternelle, l’autotraduction, la traduction collaborative voire la traduction. En effet, toutes ces activités sont fortement imbriquées et doivent être appréhendées dans une vision globale.

Comme un grand nombre d’écrivaines plurilingues exercent une importante activité de traduction de /vers le français et que la traduction leur sert souvent d'espace d'écriture expérimentale, les études sur l’interaction écriture/(auto)tradution seront au centre des questionnements de cet événement. En outre, puisque le plurilinguisme des écrivaines est souvent caché ou occulté, une attention particulière sera portée à l’étude des documents d’archives (brouillons des œuvres ou de traduction, correspondance, bibliothèque personnelle, etc.). D’autres problématiques essentielles comme les humanités numériques (par le biais des bases de données numériques disponibles) seront également convoquées. Lorsque les manuscrits n’ont pas été conservés, d’autres méthodes d’analyse pourraient permettre d’étudier les transformations et les interactions entre le texte initial et le texte second en révélant, par exemple, le degré de créativité des textes autotraduits.

La conférence se penchera principalement sur les questions suivantes :

o Quelles stratégies créatives déploient les autrices qui écrivent et (s’auto)traduisent en plusieurs langues ou dans une langue adoptée ?

o Comment le plurilinguisme caché ou occulté des écrivaines se manifeste-t-il dans une œuvre publiée et/ou dans les avant-textes ?

o De quelle manière l'activité d'(auto-)traduction des écrivaines plurilingues a-t-elle contribué à stimuler et à fertiliser leur écriture ?

o Comment les écrivaines-traductrices décrivent-elles leur activité de traduction ?

o Comment les autrices coopèrent-elles avec d'autres traducteurs/traductrices pour transposer leurs œuvres en d’autres langues ?

o Comment les écrivaines/traductrices rejettent-elles les normes de leur culture d'origine (en particulier les normes du monolinguisme) ?

o Comment les écrivaines/traductrices innovent-elles pour transmettre d’autres valeurs culturelles ?

o Quelles sont les modalités du processus d'écriture lorsque les écrivaines plurilingues traduisent les œuvres d'autres personnes ou leurs propres œuvres ?

Dans le souci du développement de la francophonie scientifique, le colloque se tiendra intégralement en langue française.

Programme

Le 12 juin 2025

09h15Accueil du public

09h30 Ouverture du colloque

Session 1 Plurilinguisme latent révélé dans une œuvre publiée

Modération: Mickaëlle Cedergren

09h40-10h00 Olga ANOKHINA (ITEM, CNRS/ENS) Écrire avec un accent ? Analyse linguistique du roman Tenir sa langue de Polina Panassenko

10h00-10h20 Dirk WEISSMANN (Université de Toulouse-ITEM) « Vous et moi, nous sommes symétriques et complémentaires » : la matrice allemande chez Hélène Cixous et Cécile Wajsbrot

10h20-10h40 Anne GODARD (Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC) Langue maternelle, mère étrangère. Filiation et plurilinguisme dans Ann d’Angleterre de Julia Deck

10h40-11h10 Discussion

11h10-11h40 PAUSE CAFÉ

Session 2 L’écriture et l'(auto)traduction chez Nancy Huston

Modération: Anne-Laure Rigeade

11h40-12h00 Rainier GRUTMAN (Université de Ottawa) Never the twain shall meet? Le divorce des langues chez Nancy Huston

12h00-12h20 Alice DUHAN (Université de Strockholm) La problématique beckettienne revisitée: la genèse translingue de Danse noire et Black Dance de Nancy Huston

12h20-12h40 Discussion

12h40-14h30 DÉJEUNER sur place

Session 3 : Écrire, traduire, autotraduire : entre le français et l’italien

Modération: Rainier Grutman

14h30-14h50 Emilio SCIARRINO (ITEM) « Aux marges de la domination ». Écritures féminines plurilingues et leurs archives en Italie

14h50-15h10 Bianca VALLARANO (Université de Lille-Università di Napoli L’Orientale) Hybridité, métissage et transgression de genres : l’écriture de l’exil d’Elisa Chimenti (Naples 1883-Tanger 1969)

15h10-15h30 Anne-Laure RIGEADE (Université Paris-Est Créteil-ITEM) Le processus d'écriture entre les langues de Nella Nobili

15h30-16h00 Discussion

16h00-16h30 PAUSE CAFÉ

Session 4 Créer entre l’allemand et le français

Modération: Dirk Weissmann

16h30-16h50 Elisabeth BLADH (Université de Stockholm) Un va-et-vient entre le français et l’allemand – étude approfondie de la réécriture plurilingue de Greta Knutson

16h50-17h10 Britta BENERT (Université de Srasbourg) Écrire entre les langues : le cas du plurilinguisme caché d'Anise Koltz

17h10-17h30 Discussion

20h00 DÎNER

Le 13 juin 2025

Session 5 La langue française chez les écrivaines latino-américaines

Modérateur: Mickaëlle Cedergren

09h30-09h50 Delfina CABRERA (Université de Köln-ITEM) Toupie, guignol, sucre d’orge : le français en tant que langue littéraire chez Victoria Ocampo

09h50-10h10 Stavroula KATSIKI (Université Paris 8, TransCrit/ITEM) Exils, langues, traductions, créations : les métamorphoses de Silvia Baron Supervielle

10h10-10h30 Discussion

10h30-11h00 PAUSE CAFÉ

Session 6 Le français chez les écrivaines et traductrices russes

Modération: Olga Anokhina

11h00-11h20 Julia HOLTER (Université Catholique de l'Ouest-ITEM) Traduire ou écrire : l’écriture avortée de Ludmila Savitzky

11h20-11h40 Valentina CHEPIGA (Université de Strasbourg-ITEM) Marina Tzvetaeva et la langue française

11h40-12h00 Discussion

12h00-13h30 DÉJEUNER sur place

Session 7 Le français chez les écrivaines et traductrices en Europe de l’Est et en Europe du Nord

Modération: Jean-François Battail

13h30-13h50 Stijn VERVAET (Université d’Oslo) « Au Soleil Couchant » : L'amitié féminine, le cosmopolitisme et l'Orient dans les carnets de voyage et les poèmes français de Jelena J. Dimitrijević

13h50-14h10 Mickaëlle CEDERGREN (Université de Strockholm-ITEM) « Traduire donc avec toute liberté, tout en restant correct ! ». L’activité de traduction comme méthode de travail et espace de création chez Marika Stiernstedt

14h10-14h30 Discussion

14h30-15h00 PAUSE CAFÉ

15h00-16h00 Discussion générale, projet de publication, projets de coopération internationale

17h00-19h00 EXCURSION

20h00 DÎNER