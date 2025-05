Hélène Vial (dir.), La métamorphose humain/insecte. Un défi littéraire et artistique, de l’Antiquité à nos jours

Ce livre explore la fascination universelle exercée par la métamorphose entre humain et insecte, un thème qui traverse les époques et les arts. De l’Antiquité à nos jours, il analyse les manières dont ce motif à la fois séduisant et dérangeant a inspiré des œuvres majeures comme Les Métamorphoses d’Ovide, La Métamorphose de Kafka ou encore La Mouche de Cronenberg, en révélant les enjeux notamment esthétiques, philosophiques et politiques liés à ces transformations.

L’ouvrage propose un voyage unique, à la fois chronologique et thématique, à travers les arts et les disciplines. Il commence par les racines antiques du motif, poursuit avec l’impact de Kafka, puis examine les résonances modernes dans la littérature, les idées politiques et les arts visuels. Une attention particulière est accordée aux formes contemporaines comme le cinéma et les jeux vidéo.

Avec une approche transdisciplinaire, ce livre offre une forme inédite de plongée dans l’univers des métamorphoses humain/insecte, explorant leur richesse d’évocation, entre monstruosité et beauté, leurs significations symboliques et les formes de leur présence dans la littérature et les arts.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UR 4280) de l’Université Clermont Auvergne.