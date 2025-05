Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création (Angers)

COLLOQUE INTERNATIONAL

« Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création »

“ Weaving, language, writing: Thinking and practicing research-creation ”

Université d’Angers, Maison de la Recherche Germaine Tillon ; WHEAT – épi-centre culturel

11, 12, 13 juin 2025 / June 11, 12, 13 2025

Et une exposition au WHEAT / And an exhibition at WHEAT

Avec des œuvres de / with artworks of Jen Bervin,

et de/and of Claire Amiot, Line Dufour, Francesca Loprieno, Nancy Seidler, Julia Peslier, Les parques

Dans leurs propositions pour la recherche-création, Erin Manning et Brian Massumi cherchent à spécifier la relation qui se tisse entre recherche artistique et recherche académique : « Si nous prenions le trait d’union au sérieux pour y voir une connexion interne, une interpénétration des processus plutôt qu’une communication des produits ? Cette approche partirait du principe de la recherche-création comme mode d’activité à part entière, surgissant au niveau constitutif aussi bien de la pratique artistique que de la recherche théorique » (Manning et Massumi, 2018). Le colloque « Tissage, langage, écriture : penser et pratiquer la recherche-création » vise à poursuivre leur interrogation pour questionner plus spécifiquement les relations entre langage, écriture et tissage dans et par la recherche- création.

L’étymologie latine lie le texte au textile. De Henry James à Roland Barthes, la métaphore a été largement exploitée, mais elle est souvent restée liée au seul fait littéraire. Or, les nouvelles recherches liant textile, écriture et langage amènent à réévaluer cette métaphore comme étant profondément ancrée dans la pratique et la recherche textile et comme étant ouverte sur la langue et la traduction. En effet, le regain d’intérêt pour les tissages-écritures de la tisserande et artiste moderniste Anni Albers (Soulard, 2024), l’étude nouvelle des liens entre typographie et tissage dans les écoles d’art pionnières du Bauhaus et de Black Mountain (Broqua, 2024), le travail de l’artiste tisserande et poétesse chilienne Cecilia Vicuña (Lion d’or à la biennale de Venise en 2022), ou encore les œuvres de l’artiste et poète étatsunienne Jen Bervin disent l’actualité de ces recherches artistiques et universitaires dans le champ des écritures et des arts du textile. En effet, lorsque Cecilia Vicuña fait observer que la langue « quechua vient probablement de q’eswa : une corde faite de roseaux tissés » et que cette langue est donc « conçue comme un fil » (Vicuña, 2018), elle n’applique pas uniquement cette pensée linguistique à ses œuvres telles que « Hilo y palabra » (« Fil et mot »), elle cherche à faire réapparaître les liens entre textile, texte, langue et traduction de façon à lier une véritable pensée en actes du tissage et du langage. Elle propose en outre de ne plus fonder le lien texte-textile uniquement sur l’étymologie latine, mais de le penser aussi dans des cultures non-européennes et ainsi d’ouvrir les rapports tissage-langage à d’autres cultures où ils jouent un rôle fondateur.

Ce colloque cherche donc à penser les pratiques artistiques et la recherche académique ensemble afin d’approfondir l’étude de ce lien essentiel et renouvelé entre tissage, langage et écriture. Il s’inscrit dans la continuité de la journée d’étude « Aborder la recherche-création par la métaphore textile » organisée à l’université de Paris 8 (29 mai 2024) dans laquelle nous avions mis à l’épreuve l’hypothèse d’un lien entre le tissage et les processus de création littéraire, pour à la fois penser les limites de la métaphore classique du texte comme textile et les dépasser par des méthodes de recherche-création. Le colloque cherche désormais à se confronter de façon plus ambitieuse aux matérialités de l’écriture et du tissage. Nous serons ainsi amené·es à penser et pratiquer une conception profondément dynamique des relations entre texte, langage et tissage dans l’esprit des travaux de Tim Ingold : en « tissant » des paniers à partir de brins d’osier, Tim Ingold et ses étudiant·es font l’expérience de la « nature récalcitrante » du matériau, et de la relation dynamique qui s’instaure entre la matière, la forme et le tisseur (Ingold, 2013). Un tel tissage en acte permet de penser son objet – un texte par exemple – non comme quelque chose de figé, mais comme la mise en forme temporaire d’un mouvement dynamique, qui naît de l’interaction et de la résistance de plusieurs forces en présence, tout autant que de l’historicité des matériaux.

En nous intéressant aux relations tissage, langage, écriture par l’indiscipline (Suchet, 2016) de la recherche-création, nous souhaitons sonder les matérialités du texte littéraire et du textile à travers les questions de médias, de formes, des langues ou langages, de traduction et à travers les discours qui les constituent, eux-mêmes étant sous-tendus par des réseaux matériels historiques, sociaux, et institutionnels. Aussi, nous proposons d’aborder les tissages de la recherche-création en littérature notamment par le biais de notions, ou plutôt d’opérations intermédiales (Rajewsky, 2005), traductives, et translingues (Dowling, 2018) comme autant de manières de faire fluer les rapports texte-tissage, d’en questionner l’unité et les réseaux, tout en se confrontant à leurs caractéristiques.

Qu’implique le fait de penser la recherche-création à partir de la notion de tissage, ou d’étudier le texte comme on pratique le tissage ? Qu’arrive-t-il à la métaphore texte- textile ? Si nous supposons que des pratiques artistiques ou de recherche-création peuvent effectivement altérer la production de savoirs (Manning et Massumi, 2018, 34), alors quels savoirs découlent du tissage comme recherche, comment se disent-ils et comment se donnent-ils à nous ? En nous faisant manipuler les diverses matérialités du texte, les opérations intermédiales, traductives, et translingues peuvent-elles nous faire apprécier les déplacements épistémologiques proposés par la recherche-création ?

Le trait d’union, tel que pensé par Manning et Massumi, implique de faire ensemble pour acter collectivement les méthodes de recherche-création en partageant et rendant communs les savoirs et les savoir-faire. Aussi, quels modes de transmission de savoir et savoir- faire le tissage acte-il entre les différent·es acteur·ice·s/praticien·ne·s de la recherche- création ?

—

PROGRAMME / PROGRAM

Du mercredi 11 au vendredi 13 juin 2025 / From Wednesday 11 to Friday 13 June 2025

WHEAT – épi-centre culturel (18 rue du Haras, 49100 Angers)

Exposition / Exhibition

Mercredi 11 juin 2025 / Wednesday 11 June 2025

Maison de la Recherche Germaine Tillion (5 Bd de Lavoisier, 49000 Angers)

09h30-10h00 : Accueil / Welcome

10h00-11h30 : Communications : L’expérience incarnée des matériaux / The embodied experience of materials

- Josefina Vidal, “ Writing with Ñocha Baskets: Translating the Textiles Gestures of Ñocha Basketry into Writing ”

- Jaine Chemmachery, « Quand le tissu s’en mêle : nœuds, tension et résistance(s) dans le texte littéraire »

- Alison Bouhmid, « Apprentissage et Métissage : Writing and Learning Darija » 11h00-11h15 : Pause

11H15-12h15 : Communications : Retracer la mémoire par le tissu / Retracing memory through fabric

- Joëlle Karche, « De la Recherche à la Création d’une mémoire métisse (malgache) intime. Un conte de tisserande »

- Agatha Mohring, « Du fil au crayon : traduire l'intime dans les bandes dessinées brodées »

12h30 – 14h : Pause déjeuner / Lunch

14h – 15h30 : Ateliers de recherche-création en parallèle / Concurrent research-creation workshops

- Claire Musiol, Atelier-performance « La trame du tissage du texte à l’épreuve de l’interactivité dans les performances d’écriture »

- Eugenia Reznik, « Broder l’intissé »

WHEAT – épi-centre culturel (18 rue du Haras, 49100 Angers)

16h30 – 17h : Courte présentation des œuvres de l’exposition / Short presentation of the works of the exhibition

17h – 17h30 : Présentation du travail de Jen Bervin par Vincent Broqua / Presentation of Jen Bervin’s work by Vincent Broqua

17h30 – 18h30 : Intervention de Jen Bervin / Conference by Jen Bervin 19h : Cocktail dînatoire / Cocktail buffet

—

Jeudi 12 juin 2025 / Thursday 12 June 2025

Maison de la Recherche Germaine Tillion (5 Bd de Lavoisier, 49000 Angers)

09h30-11h00 : Communications : Books as weaving devices / Les livres comme dispositifs de tissage

- Valentina Tibaldo, “ Weaving Together Loss and Nostalgia : Antonella Anedda and the Practice of sewing words ”

- Ricarda Vidal, “ Threading knowledge – book-binding and research creation ”

11h00-11h15 : Pause

11h15-12h15 : Communications : Traduire les tissus / Translating textiles

- Nathalie Koble, « Traduire collectivement les chansons de toile aujourd'hui entre poésie et musique »

- Jehanne Paternostre, « Dé-tisser : mémoires de fils

12h15-14h00 : Pause déjeuner / Lunch

14h00-16h00 : Ateliers de recherche-création en parallèle / Concurrent research- creation workshops

- Claire Barber, Rebecca Gill, Hannah Marples, Stéphanie Prévost, Wendy Wiertz, “ Thinking through the Surface: A Research-Action Workshop to explore textile craft in the soundscape of war ”

- Julia Peslier, « Tissu-tricot-feutre-nœud... Jouons ! Petits exercices pratiques à l’échelle de la page textile »

16h30 – 17h15: Présentation de travaux / Art works presentation

- Patrick Bernier et Olive Martin, « Le tissage comme langue et le tissu comme récit »

Cale de la Savatte 49100 Angers

17h40 : Visite de l’atelier et du métier à tisser de Patrick Bernier et Olive Martin à bord de leur toue cabanée / Visiting Patrick Bernier and Olive Martin’s workshop and loom on their boat

19h30 : Restaurant.

—

Vendredi 13 juin 2025 / Friday 13 June 2025

Maison de la Recherche Germaine Tillion (5 Bd de Lavoisier, 49000 Angers)

10h00-11h30 : Communications : Les techniques textiles comme recherche-création / Textile techniques as research-creation

- Joséphine Basso-Lacroix, « Une recherche par la pratique de la dentelle aux fuseaux au service de la réactivation d’une technique multiséculaire : le cas du Char de Neptune »

- Miriam Hancill, “ Awkward Material : unfolding the printmaker's workshop through experimental print practice ”

- Sara Carneholm, “ Colour makes the fabric of my immigration experience ”

12h00-14h00 : Pause déjeuner / Lunch

WHEAT – épi-centre culturel (18 rue du Haras, 49100 Angers)

14h00-15h00 : Communications : Weaving the collective / Tisser le collectif

- Giorgia Carlomagno, “ The loom of memory: weaving female subjectivity ”

- Emily Fitzell, “ the mantle, or what we weave together ”

15h00-15h15 : Pause

15h15-16h15 : Communications : Performer le textile / Performing textile

- Heather Connelly et Johanna Hallsten, “ Thinking through / practicing materiality—a dialogue on practice ”

- Lily Robert-Foley, “ Yarn Barf : mêler et démêler au weavoir ”

16h30-17h00 : Restitution et mot de la fin / Recap and conclusion.



—

Avec le soutien de / With support from :

ED Pratiques et théories du sens (Université Paris 8), EA TransCrit (Université Paris 8), 3L.AM (Le Mans Université, Université d’Angers), Université d’Angers, SFR Confluences (Université d’Angers), UR IDEA (Université de Lorraine), EUR ArTeC, UMR Litt&Arts (Université Grenoble Alpes).

—

Comité d’organisation / Organization comittee:

Angioi Élise (doctorante, Université Paris 8)

Bonini Elena (doctorante, Université Paris 1 et Paris 8)

Bouton-Kelly Ludivine (MCF, Université d’Angers)

Broqua Vincent (PR, Université Paris 8)

Krzywkowski Isabelle (PR, Université de Grenoble Alpes)

Malraux Céline (doctorante, Université de Lorraine)

Solanilla Anne-Lise (doctorante, Université Paris 8 et Grenoble Alpes)

—

Crédit image : Jen Bervin et Charlotte Lagarde, Su Hui's Picture of the Turning Sphere, installation vidéo multi-canal, 2020