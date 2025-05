Au-delà des images : les représentations des femmes à l'époque contemporaine (Guyancourt & en ligne)

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée d'étude intitulée « Au-delà des images : les représentations des femmes à l'époque contemporaine » que nous organisons le 5 juin 2025 à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt. Cet événement est co-organisé par les laboratoires IDHE.S Évry et CHCSC de l'Université Paris-Saclay.

L’accès à l’événement ou la participation à la visioconférence se fait sur inscription par l’intermédiaire du formulaire suivant : https://forms.gle/rv2gZTMjzhioP4Nk9

Cette journée d’étude ambitionne de mener une réflexion autour de la manière dont les représentations des femmes sont produites et ont évolué tout au long de la période contemporaine. De cette manière, il est possible d’évaluer les effets multiples de ces images présentant des femmes et des féminités.

Programme

9h00-9h30 - Accueil

9h30-10h - Introduction



De l’intime à la vie publique : comment s’écrire et se représenter soi-même ?



10h-10h30 - Andrée Friaud (Université Paris VIII) : Au-delà de la Belle et la Bête: représentations et imaginaires genrés dans le métal



10h30-11h - Lara Léglise-Obermeier (EHESS) : Se représenter en couple à l’ère du numérique : l’exposition des relations amoureuses hétérosexuelles des jeunes femmes sur Instagram



Pause



Penser les femmes au pluriel : quelles images donner en société ?



11h15-11h45 - Nina Meisel (Université Sorbonne Paris 1) : Artistes femmes aux Salons : représenter ses soeurs et consoeurs



11h45-12h15 - Yue Hu (ENS Paris) : Femmes représentant, femmes représentées : émancipation ou invention d’un mythe ? — Les Chinoises « modernes » au début du XXe siècle



Pause déjeuner



Être représentée par autrui : de la caricature à l’admiration.



14h-14h30 - Valentine Pic (Mary Immaculate College, Limerick, Irlande) : Le personnage de la Belle, entre tradition, émancipations et fantasmes



14h30-15h - Sandhra Sudarsanan (EFL University, Telengana, Inde) : A Bout de Souffle (1960) et son remake indien Mayanadhi (2017) : Deux Nouvelles Vagues Comparées



15h-15h30 - Océane Corbin (UQAM, Canada) : Incels, “foids” et misogynie : 10 mythes pour représenter les femmes



Pause



Table ronde



15h45-16h30 - Invité.e.s : Yann Descamps (Université de Franche-Comté), Laura Fournier-Finocchiaro (Université Grenoble Alpes), Bibia Pavard (Université Paris- Panthéon-Assas, présidente de l’association Mnémosyne), Julie Verlaine (Université de Tours, co-présidente de l'AFéMUSE)



16h30 - Conclusion.

—

Comité d’organisation : Coline Dupuis (UVSQ) et Margaux Lassalle (Université d’Évry Paris-Saclay)



Comité scientifique : Frédérick Duhautpas (Université Paris 8), Charlotte Foucher-

Zarmanian (EHESS, CNRS), Laura Fournier-Finocchiaro (Université Grenoble Alpes), Bibia Pavard

(Université Paris-Panthéon-Assas), Julie Verlaine (Université de Tours).