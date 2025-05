Jean-Christophe Rufin, Un été avec Alexandre Dumas

«Dumas, c'est la vie», écrivait George Sand. Né en 1802, il a connu deux empereurs, trois rois et autant de révolutions. Il a reçu la gloire et la richesse ; subi l'exil et la faillite ; vécu des histoires d'amour orageuses ; voyagé sans cesse ; rencontré tous les grands personnages de son époque. Sa vie est un roman... d'Alexandre Dumas. Ses lecteurs, innombrables, n'ont souvent retenu que l'épopée des Mousquetaires et la vengeance de Monte-Cristo qui ne doivent pas faire oublier ses dizaines d'autres romans, son théâtre, ni ses magnifiques Impressions de voyage.

« En vous accompagnant tout l'été avec lui, écrit Jean-Christophe Rufin, j'ai le sentiment de m'acquitter d'une dette. Alexandre Dumas a toujours été pour moi plus qu'un modèle, un grand frère qui marchait devant et me guidait sur le chemin de l'écriture. »

Passer des vacances avec Alexandre Dumas, c'est rendre visite à un ami.