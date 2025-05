Aurélie Boissière, Catherine Grandjean, Catherine Virlouvet (dir.), Atlas de la Méditerranée ancienne

La Méditerranée constitue la matrice de plusieurs grandes civilisations qui sont au cœur des « Mondes anciens ». Cet atlas historique réunit 300 cartes de la collection, fruits de la collaboration de la cartographe Aurélie Boissière et d’excellents historiens et historiennes de la période antique. Commentées par Catherine Grandjean et Catherine Virlouvet, elles retracent plusieurs millénaires d’une histoire originale, et rendent compte de la pluralité des espaces, du dynamisme des échanges et de la succession ou, au contraire, de la simultanéité des événements.

Construit autour de six grandes thématiques, du cadre régional aux plans de cités, en passant par l’histoire politique, militaire, économique, sociale et culturelle, cet atlas est un outil essentiel pour comprendre l’histoire de la Méditerranée ancienne.