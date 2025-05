"Une enfant du sérail. Les débuts de Marie Taglioni à la scène, ou le vedettariat en héritage (1804-1830)" par Vannina Olivesi. (Séminaire Les Contemporaines, en ligne)

14 mai 2025, 10h (France)

Vannina OLIVESI, "Une enfant du sérail. Les débuts de Marie Taglioni à la scène, ou le vedettariat en héritage (1804-1830)"

Résumé :

Au crépuscule de sa vie, la vedette du ballet romantique Marie Taglioni rassemble dans un carnet, intitulé « Vienne Autriche 1822 à 1824 », les souvenirs de l’enseignement intensif qu’elle reçoit sous la houlette de son père, danseur, maître de ballet et pédagogue, pour la préparation de ses débuts sur la scène du Kärntnerthortheater de Vienne. Elle y donne à lire un récit qui assume d’emblée le rôle majeur que ce dernier a joué dans sa trajectoire professionnelle : « […] je voulais être un grand talent, ou ne jamais paraître sur la scène, cependant sans mon père, je ne pense pas être jamais arrivée à la perfection que j’avais atteinte. » Cette communication explore les ressources et les stratégies que la famille Taglioni met en œuvre pour propulser la jeune fille au sommet de la hiérarchie des emplois. Ce voyage dans les Souvenirs inachevés de la danseuse recoupés avec la correspondance professionnelle témoignant de ses débuts à la scène, nous conduit à étudier son statut de vedette tel le fruit d’héritages matériels et symboliques transmis par sa famille. Cette approche permet ainsi de saisir le rôle majeur que joue sa mère dans la construction de son identité artistique.

Vannina Olivesi est chercheuse indépendante, docteure en Arts de l’EHESS mention « histoire et théories » depuis 2021. Sa thèse de doctorat intitulée Vedettes et artistes, une histoire de la féminisation du ballet (1830-1860) a reçu en 2023 le prix Ilaria Caccia (Dipartimento Culture e Civiltà Dell’Università di Verona, Association AIRDanza, Famille Caccia). Ses travaux portent sur les carrières féminines, la composition, le vedettariat et le genre dans la danse théâtrale des XVIIIe et XIXe siècles. Elle a publié sous la direction de Sabine Chaouche et Jan Clarke « Traces du vedettariat chorégraphique à l’Opéra. Talents, célébrités, genres de danse et hiérarchisation sexuée des rémunérations dans les Tablettes de renommée (1785) de Mathurin Roze de Chantoiseau » dans European Drama and Performance Studies, 2022 — 1, n° 18.