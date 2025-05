Frontières de la guerre civile (Aubervilliers)

Frontières de la guerre civile

Colloque international organisé par :

Mathilde BERNARD, Laurence CAMPA et Ninon GRANGÉ

Avec les interventions de : Valentina Antoniol, Alice de Charentenay, Olivier Christin, Ralph Dekoninck, Jacques Deschamps, Thibault Dumas, Grégoire Holtz, Édouard Jourdain, Denis Pernot, Pietro Piccin, Olivier Ritz, Esther Rogan, Sylvie Servoise, Sophie Wahnich.

Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2025

Campus Condorcet

Bâtiment Recherche Sud Salle 0.015

8, cours des Humanités - 93322 Aubervilliers

Avec le soutien de: Paris Lumières Alliance

Comprendre comment se nomme, se désigne, se montre, dès lors se reconnaît et se règle ce qui ne cesse d’être considéré et repoussé comme la faillite d’une société, la guerre dite civile ? Parmi les obstacles à cette reconnaissance : l’absence de déclaration de guerre, la question de la violation territoriale, le déséquilibre des forces, l’ennemi peu identifiable, l’absence d’instance politique supérieure...

Le colloque entend réfléchir à cette question à travers l’analyse des mises en mots, en textes, en discours, en images mentales ou iconiques, laquelle permettra de préciser et d’affiner les dimensions définitoires et conceptuelles de la guerre civile : les frontières temporelles et événementielles (qu’est-ce qui fait le départ entre état de guerre et état de paix ?) ; les frontières spatiales et formelles (alors que la frontière territoriale désigne une limite conventionnelle, quel territoire pour la guerre civile ?).

Jeudi 15 mai 2025

14H00 Accueil des participants et introduction

14H30 Stasis, guerre civile, anarchie. Modératrice : Ninon Grangé, U. Paris 8)

- Esther Rogan (IEP, Paris) : L’approche politique d’Aristote : dire la stasis dans sa complexité

- Édouard Jourdain (U. C. de l’Ouest) : Anarchie, anarchisme et guerre civile

- Valentina Antoniol (U. Bari Aldo Moro) : La guerre civile à l’intérieur et au-delà des frontières : une réflexion politique avec Carl Schmitt

16H45 Pause

17H00 Guerre civile, rébellion et révolution (1) (Modérateur: Christian Jouhaud, EHESS)

- Sophie Wahnich (U. Grenoble-Alpes) : Guerre civile et révolution : du spectre à la hantise, enjeux théoriques et pratiques politiques 1789-1794

- Olivier Ritz (U. Paris-Cité) : Finir la guerre civile par le roman : les Lettres de la Vendée d’Émilie Toulongeon

Vendredi 16 mai 2025

09H30 Guerre civile, rébellion et révolution (2) (Modératrice : Laurence Campa, U. Paris-Nanterre)

- Pietro Piccin (U. degli Studi di Firenze) : Rébellion, résistance, guerre civile ou guerre extérieure ? L’insaisissable Guerre de Castro (1641-1644)

- Denis Pernot (U. Sorbonne-Paris Nord) : Présence de la révolution russe et de la guerre civile chez Alain Bosquet, Boris Schreiber et Zoé Oldenbourg

11H00 Pause

11H15 Guerres civiles et guerres de Religion (Modérateur : Jean-Louis Fournel, U. Paris 8)

- Gregoire Holtz (UVSQ) : La frontière émotionnelle du zèle lors des guerres de Religion

- Olivier Christin (U. de Neuchâtel/EPHE) et Thibault Dumas (EPHE) : Comment mettre fin aux guerres de Religion ?

12H45 Déjeuner

14H00 Imaginaires de la guerre civile (modératrices Mathilde Bernard, U. Paris-Nanterre / Stefania Cubeddu-Proux, U. Paris-Nanterre)

- Ralph Dekoninck (U. C. Louvain) : Images agonistiques et corps en agonie dans l’imaginaire des guerres de Religion

- Alice de Charentenay (U. Paris I): La Commune de Louise Michel à Rosa Luxembourg

15H30 Pause

15h45

- Jacques Deschamps (ENS Lyon): Métaphores de l’animalité dans les discours sur la violence

- Sylvie Servoise (Le Mans U.): Les imaginaires littéraires contemporains de la guerre civile

17H15 Conclusion