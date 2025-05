Colères féminines : performances et réappropriations politiques (Amiens)

Colères féminines : performances et réappropriations politiques

22 et 23 mai 2025 - Amiens, Logis du Roy

Jeudi 22 mai 2025

10h: Accueil des participant·es

Session n°1: Écrivaine(s) de la colère (Modération : Solange Arber)

10h30-11h: Maxime Berges (Sorbonne Université): « La colère bouillonne en moi » : Marguerite Grépon et les domaines discursifs de la colère

11h-11h30: Sylvie Marchenoir (Université Bourgogne Europe) : Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung (1846) de Louise Aston : l'expression médiatique de la colère d'une proto-féministe allemande

11h30-12h: Michaela Rumpikova (Université Charles et Sorbonne Nouvelle) : « On se lève et on se casse ». Le concept de la colère féministe chez Virginie Despentes et Wendy Delorme.

Session n°2: Colères dans l’espace graphique (pancartes, affiches) (Modération : Elisabeth Lacombe)

13h30-14h: Nicla Mercurio, (Université de Sassari) : Se domani non torno, brucia tutto : représentations linguistiques et visuelles de la colère dans les pancartes féministes en France et en Italie

14h-14h30: Elise Goutagny (Université de Strasbourg): Émojis flamme et lettres capitales : expressions graphiques de la colère féministe

14h30-15h: Fanny Arnaud (Institut catholique de Paris) : L’ire en lettres capitales : les collages féministes dans l’espace public à Pantin.e (93)

Session n°3: Colères et réseaux féministes (Modération : Yosra Ghliss)

15h15-15h45: Aya Chriki (Université Rennes 2) : L'expression artistique de la colère chez les femmes réfugiées de la région ANMO (Afrique du Nord et Moyen-Orient)

15h45-16h15: Natacha Marjanović (UPJV) : Marqueurs linguistiques de la colère dans les discours féministes sur Reddit: colère et interrogatives

16h15-16h15: Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes) : Ires et désirs : usages de la colère dans quelques ateliers d’écriture féministes

Vendredi 23 mai 2025

9h45: Accueil des participant·es

Session n°4: Colères dans le cinéma et les chansons (Modération : Bastien Goursaud)

10h- 10h30: Delphe Kifouani (Université Gaston Berger de Saint Louis) : Trente ans de chaos : les films de Dieudo Hamadi comme séquences des colères féminines [en ligne]

10h30- 11h: Biliana Vassileva (Université de Lille) : Colères féminines : le personnage d’Er Gong de The GrandMaster (Wong Kar-Wai)

11h-11h30: Christian Michel (UPJV) : Vous croyez que je connais pas sa colère ?" Violences, colères et émancipations dans Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

11h30-12h00: Céline Pruvost (UPJV) : Les colères d'Anne Sylvestre, dans ses chansons pour adultes et pour enfants

Session n°5 : De Médée à Marianne : personnages de théâtre en colère (Modération : Aurélie Adler)

14h-14h30: Antoine Simon (CELLF): La colère féminine dans les premières tragédies françaises

14h30-15h: Élisabeth Lacombe (UPJV): La fureur de Médée : de l'incarnation humorale à la performance dramatique

15h15-15h45: Valérie M. Dionne (Colby College): La plaidoirie de Médée

15h45-16h15: Lucas Person (Université Rouen Normandie) : Caprice, révolte, émancipation : les colères de Marianne dans Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset

16h30: Clôture du colloque