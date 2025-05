Scholies au Contre Ibis d'Ovide et commentaires antiques (Sorbonne)

Les scholies au Contre Ibis d’Ovide sont encore peu connues. Editées pour la dernière fois par Antonio La Penna en 1959, uniquement en latin, elles bénéficient aujourd’hui du regain d’intérêt pour l’exégèse antique et médiévale. Le projet Scholib, porté par des membres de l’équipe EDITTA, a pour but de rendre accessibles ces scholies en les publiant en ligne et en les traduisant en français, tout en proposant un commentaire des plus riches d’entre elles. En lien avec ce projet, la journée d’étude “Scholies au Contre Ibis d’Ovide et commentaires antiques” se propose d’explorer les liens entre certaines des scholies du corpus et l’exégèse antique. Quelles sont les sources des scholiastes du Contre Ibis, dont les commentaires les plus anciens remontent au Moyen-Âge ? Leurs commentaires ont-ils un fond antique et peuvent-ils être utilisés pour enrichir notre connaissance de la littérature augustéenne et de la réception d’Ovide ?

La journée d’études du 24 mai proposera une double approche. La matinée sera consacrée à des communications portant sur le projet Scholib, le Contre Ibis, ses scholies et les commentaires antiques qui ont pu leur servir de sources. L’après-midi prendra la forme d’un atelier, où nous nous concentrerons sur trois corpus de scholies, consacrés au partage de Mékonè, à l’histoire de Palamède et à la mort de Priam. Le but sera, pour les organisateurs comme pour les participants, de prendre connaissance de certaines scholies et de les comparer aux sources antiques que nous avons conservées, afin de mieux comprendre comment insérer les scholies au Contre Ibis dans nos études sur la réception des œuvres antiques et la transmission de leur exégèse.

Programme



SAMEDI 24 MAI, MATIN

9h30 : Accueil par l’équipe EDITTA et introduction et présentation du projet Scholib

par Jean-Christophe Jolivet, Juliette Delalande, Marie de Toledo, Caroline Richard.

10h15 : Stratégies herméneutiques dans les scholies au Contre Ibis

par Juliette Delalande

10h45-11h : pause

11h : Entre prise de notes et commentaire : les Diegeseis de Callimaque.

par Charles Delattre

11h30 : Les scholies au Contre Ibis au regard d’autres commentaires antiques : Tityos, le naufrage d’Ulysse, Hermias d’Atarnée, Eurydamas le Thessalien.

par Marie de Toledo et Jean-Christophe Jolivet

Samedi 24 mai, après-midi

14h15 : atelier sur la mort de Priam, le partage de Mékônè, Palamède et Nauplios dans les scholies au Contre Ibis.

Equipe Scholib, avec la participation Séverine Clément-Tarantino, Charles Delattre et Daniel Vallat.

Conclusions