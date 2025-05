"Écrire fut ma vie (Kierkegaard)". Conf. de Vincent Delecroix (séminaire "L'écriture de la pensée", F. Noudelmann & B. Clément, Sorbonne & en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra le

le vendredi 16 mai

de 15h à 17h

dans les bâtiments de la Sorbonne



ATTENTION! :l a salle sera cette fois-ci, exceptionnellement, la salle F050, accessible par l'escalier E.



L'invité du jour sera Vincent DELECROIX Directeur d'études à l'EPHE

Cette séance se déroulera selon les modalités (presque) habituelles:

- si vous souhaitez nous rejoindre physiquement, la salle sera cette fois-ci la salle F050 accessible par l'escalier E (entrée par le 17 rue de la Sorbonne conseillé) Attention, si c'est votre choix, vous devrez présenter une invitation (à retirer auprès de bpe.clement@gmail.com).

- si vous vous trouvez loin, ou seulement empêchée, vous pouvez malgré tout vous joindre à nous en activant ce lien Zoom:

https://nyu.zoom.us/j/98739576765

Ce séminaire est ouvert à toutes, à tous, aucune condition n'est requise pour assister aux séances qu'il tient.

—

Vincent DELECROIX : "Écrire fut ma vie" (Soeren Kierkegaard)

"A la fin des années 1840, Kierkegaard, songeant mettre un terme à sa carrière littéraire, entreprend de rédiger un Point de vue explicatif sur mon oeuvre d'écrivain qu'il renoncera finalement à publier. Dans cette oeuvre qui n'a peut-être pas, dans l'histoire de la philosophie, d'autre équivalent que le Ecce homo de Nietzsche, Kierkegaard n'entend pas seulement reconstruire, à la lumière hypothétique de la Providence, la cohérence presque systématique d'une oeuvre complexe et en apparence dispersée: c'est aussi une longue méditation qu'il poursuit et achève sur la place de l'écriture dans la constitution de sa pensée comme aussi de sa vie, intimement liée à la malédiction de la réflexion et à la nature dialectique de l'existence. On tâchera ainsi de saisir comment l'écriture comme telle noue indissociablement la production du concept et l'existence, comment l'auto-réflexion de l'acte d'écrire contribue au renouvellement du discours philosophique, comment enfin, écriture réfléchissant l'Écriture, elle se prolonge dans un rapport équivoque au salut."

Vincent Delecroix est philosophe et romancier, directeur d'études en Philosophie de la religion à l'École Pratique des Hautes Études. Derniers ouvrages parus: Consolation philosophique, Rivages; Leur enfance, Rivages; Naufrage, roman, Gallimard.