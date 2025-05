Myrtille Méricam-Bourdet (dir.), Penser et écrire l'histoire à l'âge classique. Hommage à Catherine Volpilhac-Auger

Centrés sur la pensée des Lumières et tout particulièrement sur l’œuvre de Montesquieu, les travaux de Catherine Volpilhac-Auger ont proposé une approche fortement contextualisée et historicisée des textes et des idées. La présence de l’histoire au sein de la pensée du XVIIIe siècle, la façon dont on la pense, dont on se l’approprie, dont on l’écrit, en constitue une thématique structurante. Les études rassemblées dans ce volume proposent un vaste panorama sur la présence de l’histoire dans les écrits de l’âge classique. Elles envisagent aussi bien la constitution de « philosophies de l’histoire » dans des domaines variés que la mobilisation des références historiques dans des cadres sérieux ou fictionnels. Elles témoignent aussi des différentes méthodes de contextualisation de la production de l’âge classique par l’exploitation de sources diverses : bibliothèques réelles ou virtuelles, catalogues de libraires, gazettes, mémoires académiques…

Myrtille Méricam-Bourdet est professeure des universités à l’Université Lumière Lyon 2 (laboratoire IHRIM – UMR 5317). Ses travaux ont porté sur l’écriture de l’histoire au XVIIIe siècle, en particulier à partir de l’œuvre de Voltaire et de celle de Montesquieu. Elle travaille également sur la presse d’Ancien Régime au sein de l’équipe « Presse18 » qu’elle codirige, et notamment sur le Mercure de France.

Ont contribué à ce volume : Isabelle Brancourt, Denis De Casabianca, Flora Champy, Olivier Ferret, Aurélia Gaillard, Gianluigi Goggi, Marc Hersant, Eszter Kovács, Gérard Laudin, Laurence Macé, Justine Mangeant, Christophe Martin, Antony McKenna, Myrtille Méricam-bourdet, Rolando Minuti, Pierre-François Moreau, Gianni Paganini, Olga Penke, Laetitia Perret, Michèle Rosellini, Maria Susana Seguin, Philip Stewart, Christine Théré.

Fabula vous invite à découvrir un extrait de l'introduction, ainsi que la table des matières...