Vacations cours "Sciences & société" (Université Paris Cité)

Dans le cadre de la préparation des étudiants en seconde année de licence Sciences de la Vie au concours Licence des écoles d’agronomie et des écoles vétérinaires, nous recherchons un/une enseignant(e) vacataire pour assurer la préparation à l’épreuve orale « sciences et société ».

Public :

2 groupes d’étudiants L2 (9-16étudiants/groupe) + quelques étudiants L3 présentant le concours pour la seconde fois

Séances :

1er semestre : 1 cours de présentation de l’UE Sciences et société (2h), et 9 séances de TD/groupe (2h) soit 39h équivalent TD

2nd semestre : UE de préparation des admissibles : 15h équivalent TD réparties sur des créneaux de 3 à 4h sur des demi-journées, en général la 1ère semaine de juin. Cette UE est un entrainement en conditions réelles, une semaine avant l’épreuve sciences et société des concours.

Soit un total de 54 heures équivalent TD/an. Cet enseignement, en place depuis une dizaine d’années est potentiellement reconductible pour 5 ans et tant que l’épreuve sera programmée au concours Licence.

Présentation :

Au cours de l’épreuve du concours, les étudiants admissibles sont invités à analyser un article de presse ou blog portant sur un problème d’actualité en lien avec une question scientifique, puis à proposer une réflexion plus large en lien avec le sujet proposé. Les sujets portent plus particulièrement sur de grandes questions en lien avec des problématiques environnementales, sanitaires et médicales, sans s’y réduire absolument.

L’objectif du cours et des TD est donc de travailler la culture générale scientifique des étudiants, ainsi que leur capacité à construire une argumentation et à s’exprimer clairement en français. Ces séances de TD constituent des entrainements progressifs à l’épreuve des concours.

Dans le cadre du cours de préparation, les séances sont assurées en binôme avec un intervenant scientifique. Il est attendu plus particulièrement de l’enseignant apportant le regard « littérature et sciences humaines » :

- d’évaluer et de travailler l’expression ainsi que la méthodologie d’ensemble de l’exercice

- d’apporter des éléments de réflexion et de recul critique sur les problèmes posés, en mettant en valeur la complexité des enjeux en présence

- d’apporter des éléments de contenu informatifs sur les questions proposées. Il sera bon d’apporter aux étudiants les quelques informations essentielles à connaître concernant l’actualité des sujets proposés, le cadre légal, la dimension politique, institutionnelle, économique, etc. (l’histoire des idées, l’histoire des sciences ou l’épistémologie pourront également être mobilisées de manière plus ponctuelle) ; les éléments au croisement de la science et des grandes questions sociétales seront de manière générale à privilégier.

- il sera demandé de mettre en ligne après chaque séance des éléments de correction ainsi que des ressources complémentaires afin de faciliter l’entraînement et les révisions des étudiants.

Pour en savoir plus :

Informations sur le concours et descriptif des épreuves :

https://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf/20231129_concours_licence_notice_en_cours_2024-1_new_jvg-2.pdf

Exemples de sujets et rapports de jurys:

https://www.concours-agro-veto.net/spip.php?rubrique388

—

Localisation des enseignements : Campus des Grands Moulins 75013 Paris.

—

Merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à veronique.monnier@u-paris.fr et philippe.verbeke@inserm.fr

Date limite de candidature : 30 juin 2025.