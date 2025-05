"Reprises énonciatives avec transformations : une étude conversationnelle des phases d'improvisation dans le processus d’écriture de plateau". Conférence de Maud Verdier (Lausanne)

Reprises énonciatives avec transformations : une étude conversationnelle des phases d'improvisation dans le processus d’écriture de plateau

Conférence de Maud Verdier

Le 14 mai 2025, 12h30, Anthropole 3174

La présentation porte sur le statut pragmatique et interactionnel des reprises énonciatives avec transformations dans les situations de création théâtrale. On précise dans un premier temps le cadre analytique de l’anthropologie linguistique dans lequel s’inscrit la recherche et qui inclut la transcription et l'analyse conversationnelle de données audiovisuelles. Sont examinées dans un deuxième temps les phases d’improvisation qui caractérisent l’écriture de plateau et qui constituent la matière scénique sur laquelle s’appuient les metteurs en scène et qui donnent lieu à ces reprises énonciatives avec transformations. On s'intéresse en particulier aux clefs de transposition – au niveau énonciatif et gestuel – qui permettent d'extraire une séquence discursive d'un contexte donné et de l'inclure dans le cadre de participation modalisé de la performance théâtrale. Cette étude est issue d'une enquête ethnographique menée depuis plusieurs années au sein d’une compagnie de théâtre et qui est consacrée à l'examen des processus de création (lectures à la table, improvisations, répétitions et performances publiques).