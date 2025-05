Georges Forestier à l’œuvre

Un an après la disparition de Georges Forestier, ses collègues et amis rendent hommage à ses travaux, en Sorbonne les 26 & 27 mai prochains. De l’approche poétique à l’histoire des spectacles, de la génétique du geste créateur à l’enquête biographique, de l’édition critique des textes à la mise en scène historiquement informée, des auteurs canoniques aux minores, les objets et méthodes de Georges Forestier ont en commun d’articuler une immense érudition à une scrupuleuse passion de l’enquête. Une lecture d’extraits de Mithridate par Eugène Green et Anne Guersande-Ledoux et une représentation historiquement informée de Sganarelle ou le Cocu imaginaire par le Théâtre Molière Sorbonne feront écho aux recherches de Georges Forestier sur l’histoire des pratiques de la scène et de la déclamation.