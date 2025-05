Séminaire Homo Fabulator. Séance conclusive avec Anne-Marie Petitjean & Tristan Garcia (ENS Paris)

Dernière séance du séminaire "Homo Fabulator - la performativité des fabulations" (2024-2025).

Cette dernière séance sera double et nous recevrons Anne-Marie Petitjean, Professeure de littérature française et de création littéraire à CY Cergy Paris Université, et Tristan Garcia, écrivain et maître de conférences en philosophie à l'Université Jean-Moulin-Lyon-III. Voici les résumés de leurs communications :

Anne-Marie-Petitjean, "Que nous dit la médecine narrative de la performativité des récits ?"

À partir d’une description de l’émergence en France du courant américain de la Médecine Narrative, dans des communautés pluridisciplinaires de chercheurs, d’enseignants et de praticiens, je vais chercher à rendre compte des interrogations actuellement en jeu concernant l’usage des récits dans des contextes de soin. Nous verrons quelle(s) forme(s) prend la question centrale de la performativité des récits en médecine et en littérature et s’il est possible de décrire un moment contemporain de jonction des perspectives.

Tristan Garcia, "Raconter, juger, sauver"

Existe-t-il un lien entre la fiction en général, et le récit en particulier, et le salut ? Que peut-on sauver d’une vie sinon ce qu’on en raconte — et ce qu’on en fabrique quand on en fait le récit ? À partir d’études récentes d’histoire, d’anthropologie, de psychologie cognitive et de narratologie, nous nous demanderons si l’on peut se passer de la présupposition de la coexistence, voire de la confusion entre des pensées religieuses et des formes de fictions ou de récits, les unes et les autres émergeant et se développant de concert ? De manière exploratoire, nous nous demanderons aussi si ce lien peut être rompu, s’il est possible de raconter sans vouloir juger ni sauver, et si l’on peut croire à une sorte de salut sans qu’il prenne jamais forme de récit.

Rendez-vous à l'ENS le jeudi 15 mai, en salle Celan, à partir de 14h.