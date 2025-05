Voltaire / Rousseau en leur temps. Regards croisés sur les archives d’écrivain au XVIIIe siècle (Journée d'étude, BNF Paris)

Voltaire / Rousseau en leur temps

Regards croisés sur les archives d’écrivain au XVIIIe siècle

Journée d’étude organisée par Nathalie Ferrand (ITEM, ENS/CNRS)

21 mai 2025 9h30 - 18h en Salle des conférences

généreusement accueillie par

la Bibliothèque nationale de France, 5 rue Vivienne, 75002 Paris

Travaux en cours des groupes de l’équipe « Écritures des Lumières » de l’ITEM

Comment se forment les archives des écrivains, quelles traces de la création recèlent-elles ? De quelle manière et à quelles conditions le chercheur peut-il non seulement classer ce qui semble inerte mais aussi faire revivre, grâce à une approche génétique notamment, la dynamique de la création et de la pensée ?

Voltaire et Rousseau présentent du point de vue de leurs archives deux cas de figure totalement différents, qu’il est intéressant de considérer ensemble pour mieux cerner les spécificités de l'époque. Leur comparaison est rendue possible aujourd'hui grâce à un ensemble de travaux récents ou en cours qui renouvellent profondément l’état des connaissances sur leurs pratiques d'écrivain, leurs rapports à leurs manuscrits et aux livres de leur bibliothèque, et l'histoire longue de leurs papiers. En partant de cet axe de comparaison, on élargira ensuite le cadre pour étudier la physionomie de l'archive d'autres auteurs et autrices du XVIIIe siècle, tels que Beaumarchais, Sophie Cottin, Le Prince de Ligne, ou bien d'épistoliers francophones de la péninsule italienne. Enfin, une approche paléographique sur les écritures du XVIIIe siècle aidera à comprendre les normes ou les singularités de ces précieux gisements d'encre et de papier dans leur temps.

Cette journée d'étude est la suite de celle qui s'était tenue le 12 mars 2024 à l'École normale supérieure et fait dialoguer les différents groupes de travail de l'équipe « Écritures des Lumières » de l’ITEM avec des collègues venus de France et de l'étranger.

Programme

9h30 Nathalie Ferrand, ITEM, ENS / CNRS, Introduction

9h45 Nicholas Cronk, Voltaire Foundation, Oxford, La place des manuscrits dans une édition numérique de correspondance : les travaux en chantier pour « Oxford University Voltaire » (OV)

10h15 Gillian Pink, Voltaire Foundation, Oxford, Un cahier de travail de Voltaire reconstitué

10h45 Nathalie Ferrand et Marie-Laure Massot, CAPHÈS, ENS / CNRS, « La lettre la plus importante du livre » : transcription intégrale et analyse génétique du brouillon de la lettre III, 18 de Julie, ou La Nouvelle Héloïse de J.-J.Rousseau (BnF, Naf 28006)

11h30 Discussion

12h Pause déjeuner

14h Greg Brown, University of Nevada, Las Vegas, À la recherche d'un nouveau Beaumarchais

14h30 Mathilde Chollet, LARHA (Lyon) et TEMOS (Le Mans) Comment naît une écrivaine. Les manuscrits de Sophie Cottin, de l'entrée en écriture à la (dé)construction hagiographique

15h Alexandre Stroev, Université Sorbonne Nouvelle, Réécrire sa vie : correspondances et mémoires épistolaires du prince Charles-Joseph de Ligne

15h30 Discussion

16h Pierre Musitelli, ENS / ITEM, Correspondre en français dans l'Italie du XVIIIe siècle : enquête dans les archives d'écrivains et imprimeurs

16h30 Marc Smith, EPHE / ENC, Pour une paléographie des manuscrits du XVIIIe siècle

17h Discussion générale, avec Olivier Wagner, conservateur à la BnF