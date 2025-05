Le Monde en fête(s) : économie(s) du renouveau et de la transformation (Poitiers)

Colloque international organisé avec le soutien de l’Université d’Orléans, de l’Université de Poitiers, des laboratoires REMELICE et MIMMOC ainsi que de la FE2C).

Après avoir exploré, lors du colloque « Le Monde en Crise(s) » (Orléans, mai 2024), les dynamiques liées aux périodes d’effondrement économique, nous nous penchons cette année sur les forces de transformation et de renouveau qui émergent après ces temps difficiles. Si la crise économique représente un moment de rupture et de bouleversement, la période post-crise peut être envisagée comme une ‘fête’, au sens large du terme.

Ici, la ‘fête’, la période post-crise, n’est pas seulement une célébration mais un espace de relâchement des tensions, un temps de réinvention, de créativité collective, de production de nouvelles identités et de nouvelles relations.

Ce colloque propose d’examiner comment, dans une perspective économique et organisationnelle, après les moments de crise, les sociétés se remodèlent, se reconstruisent et trouvent de nouvelles voies pour se transformer, tant d’un point de vue systémique que d’un point de vue discursif.

Axes thématiques

Axe 1 : L’économie de la reprise et du renouveau

Axe 2 : Discours et représentations du renouveau

Ce colloque s’adresse à des chercheurs et à des étudiants initiés à la recherche issus de disciplines variées telles que l’économie, les sciences de gestion, l’histoire, l’étude des langues et des sociétés, la linguistique, les sciences sociales, la communication, les sciences politiques, etc., dont les travaux s’intéressent à la période contemporaine (XX et XXIème siècles). L’événement est également ouvert aux professionnels et autres praticiens dont le regard permettra d’apporter des éclairages pragmatiques complémentaires.