Luigi Marfé et Marika Piva dialoguent avec Jan Baetens (séminaire Richesses de la Francophonie, en collabo. avec "In teoria: Seminario di Comparatistica e Teoria della Letteratura", Padoue)

Rencontre : Luigi Marfé et Marika Piva dialoguent avec Jan Baetens

dans le cadre du séminaire Richesses de la Francophonie : textes et patrimoines culturels des littératures francophones"

en collaboration avec "In teoria: Seminario di Comparatistica e Teoria della Letteratura"

Poète, essayiste, critique et professeur d’études culturelles à l’Université de Leuven, Jan Baetens entame sa carrière poétique en 1998 avec "416 Heptasyllabes" et publie depuis une douzaine de recueils, dont "Cent Fois sur le métier", qui reçoit le prix triennal de poésie en 2007. En tant que critique, il s’intéresse particulièrement aux rapports entre textes et images, notamment dans des genres tels que la novélisation et le roman-photo. Cofondateur de la maison d’édition Les Impressions nouvelles, il est également un acteur clé de la scène littéraire et artistique contemporaine.

Luigi Marfé, professeur de Littérature comparée, et Marika Piva, professeure de Littérature française à l’Université de Padoue, dialogueront avec Jan Baetens sur son œuvre littéraire, en présentant son dernier ouvrage "Hiver à Rome", qui clôt une trilogie commencée avec "Vacances romaines" et "Changer de sens". Dans ce recueil, la Ville éternelle est explorée sous différents angles : sa vie quotidienne parcourue à pied, son épaisseur historique, ses résonances culturelles et son halo mythologique. Les poèmes s’inspirent d’une série de photos archéologiques de l'Académie belge à Rome, tout en évoquant également le bâtiment de 1939 et les fouilles réalisées au Proche et Moyen-Orient.

Dans le cadre de ce séminaire, la Bibliothèque Beato Pellegrino présente également une exposition bibliographique consacrée à la littérature italo-belge.

Mercredi 7 mai 2025 – 16h30.

Lieu : Salle 8

Informations : marika.piva@unipd.it | francesca.dainese@unipd.it