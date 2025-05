Rencontre littéraire avec Nathacha Appanah (Wuppertal, Allemagne & en ligne)

Dans le cadre des Rencontres littéraires de l’université de Wuppertal, nous accueillerons Nathacha Appanah le 21 mai à 16h.

Nathacha Appanah a publié son premier roman, Les Rochers de Poudre d’Or, en 2003, aux éditions Gallimard. Elle est l’autrice, notamment, du Dernier Frère, de Tropique de la violence, de Rien ne t’appartient. Son travail embrasse à la fois les relations familiales, la mémoire, les questions géopolitiques et sociales avec une plume sensible et précise.

Née à l’île Maurice et vivant depuis plusieurs années en France, ses livres sont traduits en plusieurs langues et ont été couronnés de nombreux prix littéraires. En 2022, elle a reçu le Prix de la langue française pour l’ensemble de son œuvre et occupé la chaire d’écrivain à Sciences Po, l’Institut d’études politiques de Paris. En 2023, elle a publié La Mémoire délavée pour lequel elle a reçu le Prix des Ecrivains du Sud.

Nathacha Appanah s’entretiendra avec le public dans une ambiance chaleureuse et conviviale ; et lira également des extraits de divers textes choisis. La rencontre se déroulera en français exclusivement. Vous pouvez y participer sur place à l’université de Wuppertal ou en ligne en suivant ce lien pour vous inscrire : https://urlz.fr/unKE

Programme

· Mot de bienvenue

· Présentation de l’invité(e) : vie et oeuvre

· Courte conférence de l’autrice

· Échos de lecture des étudiant(e)s de Romanistik

· Table ronde : discussion avec le public

· Vente de livres et dédicaces

· Apéritif

Retrouvez plus d’informations sur le projet des rencontres littéraires ici.

Informations pratiques

· Kirche an der Uni, Gaußstr. 4 - 42119 Wuppertal

· Via Zoom, inscription ici : https://urlz.fr/unKE

Marie Cravageot: cravageot@uni-wuppertal.de