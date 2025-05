Éditer la poésie (XIXe–XXIe s.). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation. Avec Andrea Schellino & Matthieu Corpataux (Sorbonne nouvelle)

Séance 5, 15 mai 2025, 16h-19h

Andrea Schellino, « Éditer Baudelaire dans la Bibliothèque de la Pléiade »

En disposant les textes selon l’ordre chronologique, la nouvelle édition des Œuvres complètes de Baudelaire dans la « Bibliothèque de la Pléiade », parue en mai 2024, ménage une place particulière à la genèse de la poésie. Cette édition donne à lire les deux versions originales des Fleurs du Mal (1857 et 1861), ainsi que l’intégralité des publications pré-originales des poèmes en vers. L’œuvre se trouve ainsi historiquement située, et mise en contact étroit avec l’accueil que son temps, puis la postérité, lui ont réservé. Cette conférence dressera un bilan des grands défis que comporte une réédition de l’œuvre de Baudelaire un siècle et demi après sa mort.

Andrea Schellino enseigne la littérature française à l’Université Roma Tre et coordonne le Groupe Baudelaire de l’Institut des textes et manuscrits modernes de Paris (CNRS-ENS). Auteur de La Pensée de la décadence de Baudelaire à Nietzsche (Classiques Garnier, 2020), commissaire associé de l’exposition Baudelaire, la modernité mélancolique de la BnF (novembre 2021-février 2022), il a codirigé la nouvelle édition des Œuvres complètes de Baudelaire dans la « Bibliothèque de la Pléiade », parue en 2024.

Matthieu Corpataux, « Vers une poétique de la typographie par la poïétique ?

Cette communication tentera de dégager les principales problématiques soulevées par la thèse de doctorat défendue par Matthieu Corpataux en janvier 2025 « Poétique de la typographie en France 1913-1924 » et présentera les quelques résultats obtenus. Cette thèse présentait une triple ambition : historique tout d’abord par l’identification d’un « moment typographique » entre 1913 et 1924 en France, entre foisonnement et baroud d’honneur des expérimentations typographiques dans la poésie ; générique et génétique ensuite par l’établissement d’une typologie du « poème typographique » construite sur des critères de fabrication, et le développement d’une génétique éditoriale des poèmes typographiques ; et analytique enfin par l’examen de la part typographique de ces poèmes afin d’en dégager leur poéticité. Ces trois axes entendaient élaborer les fondements d’une poétique de la typographie par sa production, par sa poïétique.

Matthieu Corpataux a 32 ans et vit à Fribourg. Assistant diplômé et enseignant à l’Université de Fribourg en littérature française, il a soutenu une thèse de doctorat, en co-tutelle avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en janvier 2025, sous la direction d’Isabelle Chol et de Michel Viegnes. En 2022, il a obtenu une bourse du FNS pour une Doc.Mobility à l’ENS Ulm et à l’Université de Rouen. Il a rejoint à cette occasion le laboratoire CÉRÉdi. En marge de ses activités académiques, il a fondé et dirige la revue littéraire L’Épître ainsi que la maison d’édition des PLF. Engagé dans de nombreux projets culturels, il est nommé, en 2019, directeur des rencontres littéraires Textures. Il a, en outre, publié plusieurs recueils (Sucres, Ed. l’Aire, 2020 ; Emma au jardin, Ed. Empreintes, 2023) et écrit pour le théâtre. Lauréat de plusieurs prix ou bourses (Prix Plume de Paon de l’AdS*, Livre+, Bourse d’encouragement de l’État de Fribourg, résidence Babel à l’Institut Suisse de Rome, Prix Régis de Courten), il participe à des projets collectifs de création littéraire, et est publié dans diverses revues en France et en Suisse.

—

Pour suivre la séance en ligne, écrire à serge.linares@sorbonne-nouvelle.fr