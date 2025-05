Ecole thématique "Antiqui.TXTes - Sciences des textes anciens" (Lyon)

Après la mise en place du dispositif "Antiqui.TXTes - Sciences des textes anciens", par le MESR (présenté ici), et au terme d'une enquête sur les pratiques et les besoins des chercheurs en langues et littératures anciennes, via notamment, les outils numériques, une école thématique se tiendra à Lyon les 2-4 septembre 2025.

Le programme en est désormais finalisé et le formulaire de pré-inscription ouvert, jusqu'à fin mai: https://antiquitxtes.sciencesconf.org/

Responsables : Inès Burri et Pascale Paré-Rey