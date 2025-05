"Arendtien"? (en ligne)

Journée d’étude inaugurale du Réseau Arendtien Francophone

Le RAF, Réseau Arendtien Francophone, créé en octobre 2024, organise la journée d'étude qui marquera son inauguration. Le thème retenu pour cet évènement se formule succinctement : « arendtien » ?

On connait, en histoire de la philosophie, des adjectifs canoniques dérivés de noms propres : platonicien, cartésien, kantien, foucaldien... Ceux-ci semblent se stabiliser de deux façons. Parce que l'on identifie assez globalement une façon de penser et un certain nombre de concepts associés à une figure, d'abord. Parce qu'un nombre conséquent se met à revendiquer une filiation avec l'intellectuel en question, ensuite. Hannah Arendt (1906-1975), qui est depuis plusieurs années entrée au panthéon des philosophes, ou tout du moins des hommes et femmes de pensée appartenant à la culture générale philosophique, paraît aujourd'hui pouvoir prétendre à l'institution d'une épithète à son nom : « arendtien ».

L'objectif de cette journée d'étude est d'explorer les significations qui pourraient être attribuées au mot « arendtien ». Une telle proposition n'est pas sans interroger. Si l’on considère en effet la distance prise explicitement par Hannah Arendt vis-à-vis de toute tentative de systématisation, voire même de théorisation philosophique, distance qui semble bien interdire tout phénomène d’école, que pourrions-nous être en droit de qualifier d’« arendtien » ? Quelle unité, quel systémisme, serions-nous en droit d'associer à cette autrice, peut-être même à rebours de ses propres revendications intellectuelles ? Face à cette difficulté, nous voulons recueillir et faire entendre des voix plurielles touchant aux modalités de l’héritage sans testament de la pensée d'Arendt.

L’on peut envisager que puisse être reconnue une « théorie arendtienne », dont il s'agira de dessiner les contours, concepts, arguments ou références un éventuel ensemble cohérent. Mais « arendtien » pourrait également revêtir une signification plus personnelle, si ce n’est existentielle (voire même, pourrait-on exagérer, identitaire) : « arendtien » signifierait alors davantage une posture, politique ou non, censée guider l'action ou la pensée, en tout cas un certain rapport au monde et aux autres.

Programme

La journée aura lieu le 19 juin 2025, exclusivement en ligne via Zoom. Lien : https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/98864164478?pwd=MNaA49wawTfEwOBSGdy4YhKTxEjSlq.1

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. Retrouvez l'événement sur notre site et son programme en pdf.

9h — Introduction

Jean-Baptiste Ghins & Clara Piraud — Philosophes (resp. Univ. Catholique de Louvain et Univ. de Strasbourg)

9h20 — Arendt au secours de la fonctionnaire !

Nicole Dewandre — Centre de Théorie Politique (Université libre de Bruxelles)

9h40 — Un ethos arendtien malgré lui ? Les Gilets Jaunes et le retour du politique

Benoit Prieur — Sociologue (Sophiapol, Université Paris Nanterre)

10h — Discussion, puis pause

10h50 — Un rire « arendtien » ? Une ébauche de passage entre esthétique et théorie politique chez Hannah Arendt

Sarah Creusot — Politiste (SciencesPo Paris)

11h10 — Une posture arendtienne lors de dialogues philosophiques, oraux et collectifs ?

Lara Pierquin-Rifflet — Philosophe (CREN, Nantes Université)

11h30 — Discussion

14h — Des arendtiens français ? Réceptions d’Arendt depuis les années 1980 : Derrida, Castoriadis, Lefort

Zoe Grange-Marczak — Philosophe (ENS)

14h20 — Une lecture « arendtienne » ? : Hannah Arendt et les études littéraires

Jacob Coleman — Chercheur en littérature

14h40 — Discussion, puis pause

15h30 — Arendt : la pluralité comme unique étendard

Rémi Zanni — Philosophe et politiste (PHEEAC, Univ. des Antilles & LCSP, Univ. Paris Cité)

15h50 — L’écoute arendtienne des expériences

Carole Widmaier — Philosophe (LdA, Université de Franche-Comté)

16h10 — Arendtienne amatrice

Marion Muller-Colard — Écrivaine et théologienne protestante

16h30 — Discussion

17h — Conclusion

Organisation :

Jean-Baptiste Ghins

Clara Piraud

Carole Widmaier

Rémi Zanni

Le RAF ?

Le Réseau Arendtien Francophone vise à favoriser une synergie entre celles et ceux qui, des amateurs aux chercheuses, fréquentent la pensée de Hannah Arendt. Le Réseau se matérialise à travers la tenue d'un séminaire annuel, de réunions trimestrielles et de l'organisation d'évènements académiques liés à la pensée d'Arendt. En outre, il actualise continuellement un site web qui reprend : une bibliographie des textes de langue française consacrés à Arendt ou la mobilisant, un annuaire des membres du réseau, un agenda des activités francophones qui lui sont dédiées et une lettre d'information mensuelle.

Il s’agit ainsi de rendre visible la très grande fécondité de cette pensée en donnant collectivement corps aux productions plurales qui la considèrent comme une source d’inspiration et en instaurant les conditions d’une rencontre entre les chercheurs et chercheuses arendtiens francophones de toute génération et de tout statut.