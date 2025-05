Colloque international

De l'hydre à la chenille- Émerveillements savants (XVIe-XVIIIe siècles)

les 26 et 27 mai 2025

Colloque organisé par Myriam Marrache-Gouraud et Antonia Zagamé (FoReLLIS-B)

Programme

Lundi 26 mai. MSHS Salle des conférences

(Université de Poitiers)

10h Accueil café

10h15 Mot d'accueil

Émerveillement, découverte et connaissance (XVIe-XVIIe siècles)

Modérateur : Pierre Martin

10h30 Dominique Brancher (Yale University, USA)

Le chemin des pierres. Montaigne minéralogiste

11h10 Nathalie Godnair (Université de Tours)

"Mais admirons-nous ces objets ?" : nature, écriture et enjeux des émerveillements

savants dans Le Cabinet de Minerve de François Béroalde de Verville (1596)

11h50 David Sedley (HaverfordCollege, USA)

Admiration et mécanisation chez Descartes

12h30 Déjeuner

Émerveillement et controverses savantes (XVIIe-XVIIIe siècles)

Modérateur : Dominique Moncond9huy

14h Julien Gominet-Brun (Université de Montpellier 3)

Sciences et merveilles chez Charles Sorel

14h40 Adrien Miqueu (Université de Lausanne, Suisse)

Merveilles de la théologie naturelle : fractures confessionnelles, fractures savantes

15h20 Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université)

La découverte émerveillée et controversée des animalcules spermatiques au XVIIIe siècle

16h-16h20 Pause café

Modératrice : Aurélia Gaillard

16h20 Mélanie Slaviero (Sorbonne Université)

L'émerveillement du style naturaliste d'après Buffon

17h00 Adrien Mangili (Université de Genève, Suisse)

Ambivalences de l'émerveillement savant dans Le Rêve de d'Alembert

—

Mardi 27 mai. Château d'Oiron

8h Rdv pour départ au château

10h Accueil café au château d'Oiron

Plaisirs partagés de l'émerveillement savant

Modérateur : Adrien Mangili

10h30 Aude Volpilhac (Université catholique de Lyon)

Un émerveillement terre-à-terre. Enjeux polémiques, épistémologiques et littéraires

de l'admiration pour les fruits du jardin (L'instruction pour les jardins fruitiers et

potagers de Jean-Baptiste de la Quintinie, 1690)

11h10 Isabelle Moreau (Ecole normale supérieure de Lyon)

Du caméléon au papillon : l'émerveillement au salon

11h50 Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne)

Le clavecin oculaire de Bertrand Castel : une machine savante pour quel

émerveillement ?

12h30 Déjeuner

13h30 Visite du château

15h15 Départ du château

—

Informations pratiques

23 mai 2025, 18h30. Table ronde « Eurêka ?! »

avec Pascal Duris (U. Bordeaux) et Jérôme Lamy (CNRS), historiens des sciences

Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, 4, rue de l'Université, Salle Jean-Richard Bloch

Entrée libre et gratuite



26 mai 2025, 10h-17h30. Colloque « De l'hydre à la chenille. Émerveillements savants »

Université de Poitiers, MSHS, Salle des conférences

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, bat. A5, 5 rue Théodore Lefebvre

Inscription obligatoire (gratuite ou non selon les cas) : https://paiement.appli.univ-poitiers.fr/web/hydre-emerveillement



27 mai 2025, 10h-15h30. Colloque « De l'hydre à la chenille. Émerveillements savants »

Château d'Oiron, 10-12 rue du château, Oiron / 79100 Plaine-et-Vallées

De Saumur : N 147 vers Parthenay, D 938 jusqu'à Thouars, puis D 37 et D 64 // De Poitiers : N 147 jusqu'à Loudun, puis D 759

vers Thouars et D 64 // De Tours : D 751 jusqu'à Loudun, D 759 vers Thouars et D 64

Inscription obligatoire (gratuite ou non selon les cas) : https://paiement.appli.univ-poitiers.fr/web/hydre-emerveillement