Presse étudiante en résistances et dissidences en Europe médiane, fin XIXe siècle-XXe s. (Inalco, Paris)

Le Centre de Recherches Europes-Eurasie-CREE (Inalco), avec le soutien du Conseil scientifique de l’Inalco en partenariat avec le Réseau Transfopress-CHCSC (Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines) / Paris-Saclay, le GERME (Groupe d’études & de recherche sur les mouvements étudiants), le CREM (Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine), la Cité des mémoires étudiantes, le Centre tchèque, ont l’honneur de vous inviter au colloque intitulé : « Presse étudiante en résistances et dissidences en Europe médiane (fin XIXe siècle-XXe siècle) ».

Ce colloque transdisciplinaire se propose d’étudier la presse étudiante dissidente / résistante produite dans les pays d’Europe médiane, mais aussi en dehors, à l’initiative d’étudiants originaires de ces pays. Du tournant des XIXe et XXe siècles à la fin de la Guerre Froide, des étudiants ont joué un rôle fondamental dans l’expression et l’organisation de la résistance et / ou de la dissidence face à des régimes politiques établis, dont certains se caractérisaient par une abolition du fonctionnement démocratique et libéral de la société. Depuis les mobilisations contre l’ordre impérial austro-hongrois ou russe, jusqu’aux protestations contre les régimes autoritaires post-1945, en passant par la résistance aux régimes dictatoriaux de l’entre-deux-guerres ou les feuilles clandestines sous l’Occupation, les réactions estudiantines s’enchaînent et se succèdent dans l’espace qui nous intéresse, déployé entre les pays baltes au Nord et la Grèce en son extrémité méridionale, entre l’Allemagne à l’Ouest et la Russie à l’Est. Dans la formation de groupes réfractaires et dissidents, les étudiants ont souvent constitué une force motrice. Certains d’entre eux ont pris le chemin de l’exil, notamment vers la France, afin d’échapper aux persécutions et de pouvoir s’exprimer plus librement.

La presse étudiante constitue un objet d’étude en soi, et un observatoire privilégié pour mieux cerner les différentes dissidences et résistances ainsi exprimées. À partir d’un tel corpus, encore trop peu analysé par l’histoire culturelle aujourd’hui, une ouverture comparatiste est proposée lors de ce colloque, afin d’initier un état des lieux des connaissances sur ce phénomène éditorial et de l’inscrire dans un contexte spatiotemporel plus large.

Programme de la manifestation scientifique

Jeudi 22 mai 2025 de 9h à 17h30

Auditorium Dumézil - Maison de la Recherche

9h-9h30 : Accueil des participants et présentation du colloque

9h30-10h30 : Conférence inaugurale de Robi Morder (Laboratoire PRINTEMPS / Université Paris-Saclay) : « La presse étudiante : instrument d’action et de représentation des mouvements, témoin et source de connaissance pour la recherche »

10h30-11h : Pause-café

11h-12h30 : Session 1-Presse étudiante du tournant de siècle aux lendemains de la Grande Guerre

Animatrice : Diana Cooper-Richet (CHCSC / Paris-Saclay)

Catherine Servant (CREE / Inalco), « La presse du mouvement progressiste étudiant tchèque (années 1880-1890) »

Grzegorz Marut (Sorbonne Université / Eur’ORBEM), « Le Bulletin Polonais littéraire, scientifique et artistique (1875-1923), périodique de l’école polonaise de Paris »

Iryna Sobchenko (BULAC), « Les bulletins de L’Union centrale des étudiants ukrainiens (ЦеСУС) : réseaux d’intellectuels en exil et agentivité politique pendant l’entre-deux- guerres »

12h30-13h : Discussion

13h-14h30 : Pause-déjeuner

14h30-17h : Session 2-Presse étudiante pendant l’entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale

Animateur : Étienne Boisserie (CREE / Inalco)

Jana Kynkorová (Université Charles, Prague), « Between Poverty and Protest : Thorn and Pitchfork as Student Protest Platforms in Interwar Czechoslovakia »

Cosmin-Ștefan Dogaru (Université de Bucarest), « The General Association of Romanian Students in France : Connections and Interactions between Romanian and French Students Depicted in the Romanian Interwar Press »

15h30-16h00 : Pause-café

Alexandre Toumarkine (CERMOM / Inalco), « La traduction en turc de l’épopée de Gilgamesh en 1942, un texte politique »

Jean-Pierre Vogt (CETOBaC / EHESS), « Szabad Élet et la presse étudiante de la résistance antinazie dans la Hongrie occupée (1944-1945)

17h-17h30 : Discussion

Vendredi 23 mai 2025 de 9h à 18h

Auditorium Dumézil - Maison de la Recherche

9h-10h30 : Session 3-Presse étudiante pendant la Guerre Froide (I)

Animateur : Jiří Hnilica (Université de Prague)

Nicolas Pitsos (CREE / Inalco, BULAC), « La revue Poreia, de l’Union des étudiants grecs de Paris : une tribune de dissidence-résistance transnationale à la dictature des colonels » Aleksandra Kolaković (Institut d’études politiques de Belgrade), « Student [Étudiant]. Du bulletin communiste de “l’université rouge” du Royaume de Yougoslavie au nationalisme de Milošević et à la désintégration de la Yougoslavie »

Sacha Markovic (Sorbonne Université / Eur’ORBEM / ISP Nanterre), « Le printemps yougoslave de juin 1968 »

10h30-11h : Discussion et pause-café

11h-12h30 : Session 4-Presse étudiante pendant la Guerre Froide (II)

Animatrice : Anne Madelain (CREE / Inalco)

Marko Zubak (Croatian Institute of History), « After Dark : Yugoslav / Zagreb Student Press and Urban Socialist Nightlife »

Nemanja Stanimirovic (Université de Belgrade), « Proletarian avantgarde as the voice of workers. Yugoslav Trotsyists in France, 1970-1976 »

Tao Romevo (Inalco) « La presse étudiante dissidente en République populaire de Bulgarie : un phénomène sporadique et tardif »

12h30-13h : Discussion

13h-14h30 : Pause-déjeuner

14h30-17h30 : Session 5-Ouvertures et comparaisons géo-thématiques

Animatrice : Laurence Corroy (CREM / Université de Lorraine)

Laurence Corroy (Université de Lorraine), « Introduction à l’histoire de la presse étudiante en France »

Antonin Dubois (CRUHL / Université de Lorraine), « Travailler sur la presse étudiante européenne (1800-1940) : bilans et perspectives »

Alessia Della Rocca (Université de Vérone), « Presse étudiante et Résistance française dans l’exemple du discours dissident de Défense de la France (1941-1944) »

16h-16h30 : Pause-café

Gildas Igor Noumbou Tetam (Université de Lausanne), « La presse étudiante et l’internationalisation de la guerre du Cameroun en France (1956-1972) »

Ioanna Kasapi (Université d’Angers, Cité des mémoires étudiantes), « Presse étudiante numérisée ? Vers une démarche à poursuivre et un corpus à sauvegarder »

17h30-18h00 : Discussion et conclusions du colloque par Isabelle Richet (Université Paris Cité)

JEUDI 22 MAI 2025, À 19h, À LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE TCHÈQUE DE PARIS :

Présentation du livre

Paris capitale polyphonique. Histoire de la presse réfugiée, exilée, immigrée

sous la dir. de Nicolas Pitsos (Paris, Atlande, 2025)

En présence des coauteurs :

Françoise Mayer (Prague, Montpellier), Nicolas Pitsos (BULAC, CREE / Inalco) et Catherine Servant (CREE / Inalco)

Modérateur : Jiří Hnilica (Université de Prague)

Adresse : 18, rue Bonaparte, 75006 Paris