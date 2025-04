Amour et poésie : Catulle au prisme de la réception

7-9 mai 2025

Colloque organisé sous le patronage de l’Association suisse pour l’étude de l’Antiquité (ASEA), avec le soutien de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, section Archéologie et sciences de l'Antiquité (ASA, latin) et Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL).

Pour étudier la réception sous l’angle de la définition de voix poétiques et de figures d’auteur, le cas du poète latin Catulle est certainement parmi les plus emblématiques. Réapparu dans l’enthousiasme recréateur de la Renaissance, il s’invite ensuite dans les salons, se mue en poète romantique, se prête enfin aux expérimentations littéraires et aux réflexions sur le genre. Lui-même marqué par la réception de modèles grecs (en particulier Sappho et Callimaque), il a déjà à Rome une position charnière dans les traditions de l’élégie, de la lyrique, de l’épigramme, entre autres, qui se renouvellent après lui et par rapport à lui, notamment en matière de poésie d’amour.

Ce colloque est suscité par la présence à Lausanne de deux doctorantes travaillant sur des aspects de la réception de Catulle. Il se focalisera sur le lien entre poésie et amour (de divers types), sans exclure d’autres voix qui contrastent avec cette association. Il est ouvert à des phénomènes de réception très divers, tant dans que de l’œuvre de Catulle, de l’Antiquité à nos jours.

Si vous êtes intéressé·e·s à suivre ce colloque par Zoom, nous vous prions de prendre contact avec l'un des trois organisteurs·rices de l'événement: olivier.thevenaz@unil.ch, pauline.galliker@unil.ch et federica.terrioti@unil.ch.