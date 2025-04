Françoise de Graffigny, Lettres d'une Péruvienne (Bac 2026)

Dossier de Thierry Corbeau

Jeune Péruvienne enlevée par les Espagnols, Zilia écrit au prince inca qu’elle aime et qu’elle devait épouser. Elle lui dépeint les mœurs de Paris et pose un regard distancié et critique sur la société française.

L’intelligence et la probité avec lesquelles elle affronte ce nouvel univers nous inspirent encore aujourd’hui…

TOUT POUR COMPRENDRE

• Notes lexicales

• Biographie de l’autrice

• Contexte historique et culturel

• Genèse et genre de l’œuvre

• Chronologie et carte mentale

« UN NOUVEL UNIVERS S’EST OFFERT À MES YEUX »

• Analyse du parcours

• Le parcours dans l’œuvre

• Groupement de 3 textes : discours sur l’altérité

• Histoire des arts

VERS LE BAC

• 5 explications linéaires guidées

• Sujets de dissertation, de contraction de texte et essai et de commentaire guidés

• Parler de l’œuvre en entretien

• Termes d’analyse littéraire

• Méthodologie

