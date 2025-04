Didier Eribon, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple (rééd.)

Il y a quelques années, la mère de Didier Eribon est entrée en maison de retraite. Le choc fut brutal et, quelques semaines seulement après son arrivée, elle y est décédée.

Après la mort de sa mère, Didier Eribon reprend le travail d’exploration personnelle et théorique qu’il avait entrepris dans Retour à Reims après la mort de son père. Il retrace la vie de sa mère, et notamment les périodes où elle était femme de ménage, ouvrière puis retraitée, la saisissant dans toute sa complexité, de sa participation aux grèves à son racisme obsessionnel, jusqu’à son déclin progressif. Ce parcours l’amène à réfléchir sur nos rapports aux personnes âgées et à la mort mais aussi sur le vieillissement, expérience-limite dans la philosophie occidentale et angle mort de la réflexion politique.

Au contraire, Didier Eribon fait de la vieillesse le point d’appui d’un questionnement sur la politique : comment pourraient se mobiliser celles et ceux qui n’ont plus de mobilité ? comment les personnes âgées pourraient-elles parler si personne ne fait entendre leur voix ?

