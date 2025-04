Vanessa Oberliessen, " Corbeau enroué " et "eloquence ebraicque". Le style hébraïsant dans les paraphrases bibliques françaises de Marot à Chassignet

« Dieu des Dieux », « Dieu des armées »… Certains hébraïsmes sont courants dans la langue française depuis l’époque médiévale. À la Renaissance, le renouveau des études hébraïques permet un meilleur accès aux langues de la Bible, le répertoire des hébraïsmes s’élargit sous l’influence des auteurs réformés qui imitent des tours syntaxiques tirés de la Bible de Genève et des Psaumes de Marot. Dans leur quête de remplacer le psautier de Marot par un recueil catholique, les auteurs de la Contre-Réforme ne sont pas en reste. Retrouver la langue d’une unité perdue, permettre à la langue française de refléter la lumière des Écritures, prouver, enfin, que David et Salomon n’étaient pas moins brillants rhéteurs que les auteurs classiques : les raisons d’œuvrer à une hébraïsation de la poésie française sont nombreuses.

Sommaire

Introduction : Quelle Bible pour le français moderne ?

PREMIÈRE PARTIE. Paraphrase et traduction Chapitre premier. Comprendre, traduire et imiter la langue biblique Chapitre II. Des Textes et des Auteurs

DEUXIÈME PARTIE. Bible et poésie Chapitre III. La paraphrase biblique comme laboratoire des formes poétiques Chapitre IV. Les structure interne du verset – le rôle ambigu du parallélisme

TROISIÈME PARTIE. Imiter la bible Chapitre V. Les hébraïsmes autonomes – imitation biblique, tradition et innovation Chapitre VI. Les figures sémantiques : beauté et dangers des images

Conclusion : Un style transparent pour la vérité hébraïque

Liste des principales abréviations Bibliographie Annexes Index des noms Index des références bibliques Index des notions