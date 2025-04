Valérie Fasseur, La Chanson de sainte Foy.

Composée quelques décennies avant les premiers poèmes des troubadours, datant des environs de 1070, la Chanson de sainte Foy, première œuvre littéraire en occitan, est un somptueux monument de la civilisation médiévale méridionale. Elle raconte le martyre que la jeune sainte de douze ans subit à Agen en 303, puis le châtiment des persécuteurs païens. Le poète, que ses procédés d’écriture désignent comme un moine, entrelace et récrit de nombreuses sources latines, qu’il met au goût du jour, à l’intention de ses contemporains et des lecteurs à venir.

L’édition est accompagnée d’une traduction fluide et vivante. L’introduction et les nombreuses notes proposent une lecture neuve du poème et invitent à découvrir le lieu et le contexte dans lesquels il fut écrit.