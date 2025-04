Mauvaises herbes. De la lutte contre les nuisibles à l'éloge de la végétation spontanée (Champs-sur-Marne)

Mauvaises herbes. De la lutte contre les nuisibles à l'éloge de la végétation spontanée

Colloque international

22 et 23 mai 2025, Université Gustave Eiffel

Programme

Jeudi 22 mai

9h : Accueil

9h30 : Présentation du programme Urbanature 2 (Gisèle Séginger)

9h45 : Introduction du colloque par le comité d’organisation (Patrick Matagne, Virginie Tahar, Arthur Pétin)

PLANTES ADVENTICES : UN RENOUVELLEMENT DU REGARD

Modération : Jean Estebanez

10h : Rémi Beau (CNRS, iEES-Paris) : « Le temps des mauvaises herbes ou la nouvelle condition rudérale »

10h30 : Flaminia Paddeu et Fabien Roussel (Université Sorbonne Paris Nord, UR 7338 Pléiade) : « Cueillir des plantes dans le Grand Paris. Un compagnonnage avec la flore urbaine à rebours des catégories végétales »

11h : discussion et pause

11h45 : Marianne de Cambiaire (Aix-Marseille Université, LESA) : « Esthétique du lichen et résistances politiques dans Robinson in Ruins (P. Keiller, 2010) »

12h15 : Audrey Marco (École nationale supérieure de paysage, Larep) et Valérie Bertaudière-Montès (Aix-Marseille Université, LPED) : « La Ronce en ville, révélatrice d’une nature urbaine de l’entre-deux ? »

12h45 : Discussion

FLORE SPONTANÉE ET ESPACES PÉRIPHÉRIQUES

Modération : Juliette Azoulai

14h30 : Marie Mangold (École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, AMUP et SAGE) : « “Mauvaises herbes”, ordre et questions esthétiques dans les jardins pavillonnaires en Occitanie et Alsace »

15h : Arthur Pétin (Université Gustave Eiffel, LISAA) : « La jeunesse des banlieues au contact de la flore spontanée : conquêtes littéraires d’espaces de vacance »

15h30 : discussion et pause

16h15 : Alexis Dambry (Université Paris-Saclay, ESE et Jardin Botanique de Paris) : « L’étalement urbain francilien isole-t-il génétiquement les populations de benoîte commune ? »

16h45 : Elisa Arecco (Université de Gênes et Université Savoie Mont Blanc) : « Plonger dans les ruines et rencontrer des mauvaises herbes : les espaces liminaires chez Pascal Quignard »

17h15 : discussion

—

Vendredi 23 mai

9h00 : Accueil

PENSER AVEC LES MAUVAISES HERBES

Modération : Gisèle Séginger et Patrick Matagne

9h30 : Claire Larroque (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « La sagesse des mauvaises herbes ou l’éthique du “non-agir” »

10h : Olga Panella et Sébastien Cassin (Université Toulouse-Jean Jaurès, LLA-CRÉATIS) : « Déjouer le devenir-hostile de la “mauvaise herbe” : pensées adventices depuis l’art et le design »

10h30 : Discussion et pause

11h15 : Hanine Jassar (Université de la Sarre, centre Käte Hamburger CURE) : « Les mauvaises herbes et leurs territoires : résister, persister, exister en-dehors des normes »

11h45 : Cécile Tourneur (Maison Européenne de la Photographie) : « Présence et persistance des “mauvaises herbes” dans les œuvres photographiques de Raoul Hausmann et Hannah Höch, artistes Dada persécutés par le nazisme »

12h15 : Discussion

CULTIVER LES HERBES FOLLES ?

Modération : Nathalie Machon et Virginie Tahar

14h : Guillaume Bagnolini (Université de Montpellier, LISIS) : « Les aires éducatives, espace de construction d’une éthique de la nature ordinaire ? »

14h30 : Aurélien Judic (Muséum national d’Histoire naturelle, CESCO) : « Perceptions de la biodiversité par les jardiniers : une nature vectrice de risques »

15h : Marinella Termite (Université de Bari) : « Là où poussent les mal-aimées. Champs littéraires aux orties »

15h30 : discussion et pause

LECTURE

16h15 : Pierre Senges (écrivain), « L’adventice du septième jour » (à propos de Ruines-de-Rome)

17h-19h : Cocktail de clôture

—

Le colloque se tiendra à l'adresse suivante :



Salle 3V071, Bâtiment Copernic

5 Boulevard Descartes

77420 Champs-sur-Marne