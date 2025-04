Hans Bots, Antony McKenna (dirs.), Études sur le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle

Cet ouvrage est publié en souvenir de et en hommage à Jean- Luc Couret, maire de Carla-Bayle, qui, dès 1983, a eu l’idée d’associer la commune à la figure éminente de Pierre Bayle et à l’idéal européen. En 1989, il a créé un musée dans la maison natale du philosophe au Carla-Bayle au moyen d’un partenariat entre la municipalité du Carla-Bayle, le Musée historique de Rotterdam et l’Institut Pierre Bayle de Nimègue, qui a permis la reconstitution du cabinet de travail du philosophe à Rotterdam et la constitution d’une bibliothèque baylienne. Il a organisé bon nombre de colloques consacrés à l’œuvre du philosophe. En 2006, il a réussi, avec le soutien d’amis du Carla tels que Pierre Joxe et Laurent Fabius, à faire éditer un timbre à l’effigie de Pierre Bayle pour commémorer le tricentenaire de sa mort. Les travaux présentés ici ont été conçus comme un hommage à la mémoire d’un maire engagé et dévoué, qui a fait en sorte que son village incarne les valeurs défendues par Bayle : la tolérance et l’esprit critique.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage douze articles de référence, regroupés selon trois thématiques fortes : « Bayle et ses imprimeurs », « L’argumentation philosophique, religieuse et historique du Dictionnaire historique et critique » et « Lectures et réceptions ».

Hans Bots est professeur émérite de l’université de Nimègue et ancien directeur de l’Institut Pierre Bayle de Nimègue.

Antony McKenna est professeur émérite de l’université de Saint-Étienne et ancien directeur de l’équipe de recherche IHPC, devenue IHRIM (CNRS UMR 5317).

Ont collaboré à ce volume : Lorenzo Bianchi, Hans Bots, Eugénie Bots-Estourgie, Ana Carmona Aliaga, Jean-Michel Gros, Girolamo Imbruglia, Otto Lankhorst, Antony Mckenna, Dirk Van Miert, Gianluca Mori, Henk Nellen, Eva Rothenberger, Masako Tanigawa, Rick Timmermans.

